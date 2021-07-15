Мощный ливень принёс в Москву потопы и смерч: все неприятности к этой минуте Только коммунальщики успели устранить последствия прошлой непогоды, как спустя две недели ситуация в столице повторилась — с неменьшими разрушениями. 15 июля, 14:33 Фото © Telegram / "Новости Москвы" и TikTok / ba.bich_

Синоптики предупредили о том, что погода испортится, но о масштабе грядущего заставил задуматься смерч, который заметили в Мытищах

Видео © Telegram / LifeShot

После этого начался привычный для Москвы ливень, который сопровождался шквальными порывами ветра

За день ураган подправил ландшафт, повалив 20 деревьев и повредив несколько машин. К счастью, из людей никто не пострадал

Уровень воды в столице поднялся выше ватерлинии многих автомобилей, и в Одинцове те вынуждены были плыть через огромные лужи

Аэропорт Шереметьево превратился в море, из-за чего уже были задержаны или отменены 45 рейсов

Проблемы коснулись не только взлётно-посадочной зоны, но и подземной парковки, из которой две подруги не могли выехать, опасаясь получить крышкой люка в машину

Не лучше было и в центре Москвы, где разлилось Арбатское море и местные жители вместе с гостями столицы вынуждены были преодолевать бурные потоки

Но не все пришли в ужас от очередного урагана. Животные в Московском зоопарке были рады дождю после такой испепеляющей жары, особенно слоники

Непогода и разрушения не обошли и популярных звёзд. У ребят из тикток-дома Dream Team House ветер гнул деревья и в итоге обвалил балкон

Видео © TikTok / ba.bich_

А у рэпера Джигана и Оксаны Самойловой во дворе опрокинуло батут, который весил полтонны

Видео © Instagram / samoylovaoxana

Авторы Анна Бояршина