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Туристы в Крыму нашли послание в бутылке, которое им оставили отдыхающие из 1969 года

Интересную находку во время отпуска совершили жители Оренбургской области, возвращавшиеся с пляжа в гостевой дом.

15 июля, 13:17

Фото © Telegram / "Плохие новости"

Теперь жители Алушты могут похвастаться своей собственной капсулой времени. Две супружеские пары из Оренбургской области — Анастасия и Владимир Цайгер, Тамара и Дмитрий Куницыны — вместе с друзьями проводили отпуск в Крыму. Они уже возвращались с пляжа в гостевой дом, когда на склоне горы заметили маленькую, 0,33 л, бутылочку, перевязанную чёрной верёвкой, пишут "Плохие новости".

Видео © Telegram / "Плохие новости"

Внутри явно виднелась записка, свёрнутая в трубочку, поэтому туристы пытались аккуратно открыть бутылку, но у них не получалось. Её в итоге пришлось разбить, чтобы прочитать послание от неизвестных. Его написали трое друзей, которые с 16 по 30 июля 1969 года отдыхали на этом месте "дикарями". Они обязались каждое лето приезжать в Алушту и скрепили договор подписями.

Эта бумага свидетельствует о том, что здесь жили три дикаря. С этого дня они обязуются приезжать сюда, т.е. на это место, до конца своей жизни. Аминь!

Записка

Фото © Telegram / "Плохие новости"

Фото © Telegram / "Плохие новости"

Сперва туристы из Оренбуржья не поверили записке, решив, что это чей-то розыгрыш, но дальнейшее её изучение доказало, что это письмо действительно из прошлого. Местные жители рассказали, что гостиницы на склоне горы стали строить только в 1980-х годах. Поэтому, скорее всего, друзья жили на вершине горы, где и оставили бутылку. А сейчас её смыло вниз недавними ливнями.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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