Туристы в Крыму нашли послание в бутылке, которое им оставили отдыхающие из 1969 года

Теперь жители Алушты могут похвастаться своей собственной капсулой времени. Две супружеские пары из Оренбургской области — Анастасия и Владимир Цайгер, Тамара и Дмитрий Куницыны — вместе с друзьями проводили отпуск в Крыму. Они уже возвращались с пляжа в гостевой дом, когда на склоне горы заметили маленькую, 0,33 л, бутылочку, перевязанную чёрной верёвкой, пишут "Плохие новости".

Внутри явно виднелась записка, свёрнутая в трубочку, поэтому туристы пытались аккуратно открыть бутылку, но у них не получалось. Её в итоге пришлось разбить, чтобы прочитать послание от неизвестных. Его написали трое друзей, которые с 16 по 30 июля 1969 года отдыхали на этом месте "дикарями". Они обязались каждое лето приезжать в Алушту и скрепили договор подписями.

Эта бумага свидетельствует о том, что здесь жили три дикаря. С этого дня они обязуются приезжать сюда, т.е. на это место, до конца своей жизни. Аминь! Записка