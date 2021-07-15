Туристы в Крыму нашли послание в бутылке, которое им оставили отдыхающие из 1969 года
Интересную находку во время отпуска совершили жители Оренбургской области, возвращавшиеся с пляжа в гостевой дом.
Теперь жители Алушты могут похвастаться своей собственной капсулой времени. Две супружеские пары из Оренбургской области — Анастасия и Владимир Цайгер, Тамара и Дмитрий Куницыны — вместе с друзьями проводили отпуск в Крыму. Они уже возвращались с пляжа в гостевой дом, когда на склоне горы заметили маленькую, 0,33 л, бутылочку, перевязанную чёрной верёвкой, пишут "Плохие новости".
Видео © Telegram / "Плохие новости"
Внутри явно виднелась записка, свёрнутая в трубочку, поэтому туристы пытались аккуратно открыть бутылку, но у них не получалось. Её в итоге пришлось разбить, чтобы прочитать послание от неизвестных. Его написали трое друзей, которые с 16 по 30 июля 1969 года отдыхали на этом месте "дикарями". Они обязались каждое лето приезжать в Алушту и скрепили договор подписями.
Эта бумага свидетельствует о том, что здесь жили три дикаря. С этого дня они обязуются приезжать сюда, т.е. на это место, до конца своей жизни. Аминь!
Сперва туристы из Оренбуржья не поверили записке, решив, что это чей-то розыгрыш, но дальнейшее её изучение доказало, что это письмо действительно из прошлого. Местные жители рассказали, что гостиницы на склоне горы стали строить только в 1980-х годах. Поэтому, скорее всего, друзья жили на вершине горы, где и оставили бутылку. А сейчас её смыло вниз недавними ливнями.
WOW-news
Родители разрыдались при виде похищенного сына, которого они искали 24 года, проехав 480 тыс. км
сегодня в 07:35
Родители проучили 13-летнюю непослушную дочь, отправив её на необитаемый остров за 2 тыс. км от дома
вчера в 12:21
Экс-звезду "Дома-2" сняли на прогулке, и в этой сутулой девушке совсем не узнать королеву Instagram
вчера в 10:56
Комментариев: 0