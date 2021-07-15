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Страшно красивое видео сняли в Берлине, когда молния ударила в телебашню высотой 368 м

Ролик с удивительным явлением быстро набрал популярность в соцсетях, заслужив одобрение миллионов пользователей.

15 июля, 10:20

Видео © Telegram / "Плохие новости"

В последние дни в Германии разразилась настоящая буря с сильнейшими ливнями, грозами и порывами ветра. С похожей ситуацией недавно столкнулась и Россия, когда под потоками воды едва не утонула сперва Москва, а затем и Краснодарский край. Но, к сожалению, такого красивого видео, какое смогли сделать в Берлине, россиянам снять не удалось.

Видео © Telegram / "Плохие новости"

На камеру попал удивительный момент, как в Берлинскую телебашню попадает сильная молния, которая затем разветвляется на несколько более маленьких. Вспышка озаряет небо над районом Митте и Александерплац, превращая картину в нереальную. Берлинская телебашня — самое высокое строение в Германии, которое выросло на 368 метров, поэтому она часто выступает в роли громоотвода. Помимо прямого назначения башня является любимым местом туристов из-за смотровой площадки на высоте в 203 метра.

18-летний гольфист стал героем невероятного видео, когда молния поразила его мяч в полёте

18-летний гольфист стал героем невероятного видео, когда молния поразила его мяч в полёте

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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