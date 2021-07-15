Родители разрыдались при виде похищенного сына, которого они искали 24 года, проехав 480 тыс. км

В 1997 году в китайской провинции Шаньдун произошло похищение двухлетнего мальчика Го Синженя. Родители малыша были безутешны и шли на всё, чтобы отыскать сына. Отец бросил работу и устроил настоящее расследование, продлившееся 24 года. Он ездил по стране на мотоциклах, убив на дороге целый десяток железных коней. Так Го Гантан побывал в 20 провинциях, пройдя более 480 тыс. километров.

Фото © YouTube / Mark 1333

Он ночевал под мостами, сбегал от дорожных грабителей, но всё не приносило нужного результата. Хотя за время своих путешествий несчастному отцу удалось отыскать семь пропавших детей и вернуть их родителям. И вот наконец-то полиции удалось выйти на след похитителей. Она арестовала двоих подозреваемых и обнаружила Синженя в провинции Хэнань. Там он окончил университет и собирался стать учителем.

Фото © YouTube / Mark 1333

ДНК-тест подтвердил родство, и правоохранители устроили родителям и их найденному спустя 24 года сыну встречу, пишет Lad Bible. Гантан не мог остановить слёзы, а мать Синженя из-за рыданий ничего не могла сказать, кроме как "Мой сын! Ты вернулся".

Мой ребёнок наконец-то нашёлся. В будущем нас теперь ждёт только счастье. Бог сжалился над нами и послал нам помощь Го Гантан

Фото © YouTube / Mark 1333