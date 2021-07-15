Родители разрыдались при виде похищенного сына, которого они искали 24 года, проехав 480 тыс. км
Го Синжень в последний раз видел отца и мать в два года. Теперь парень совсем вырос и окончил университет, чтобы стать учителем.
В 1997 году в китайской провинции Шаньдун произошло похищение двухлетнего мальчика Го Синженя. Родители малыша были безутешны и шли на всё, чтобы отыскать сына. Отец бросил работу и устроил настоящее расследование, продлившееся 24 года. Он ездил по стране на мотоциклах, убив на дороге целый десяток железных коней. Так Го Гантан побывал в 20 провинциях, пройдя более 480 тыс. километров.
Он ночевал под мостами, сбегал от дорожных грабителей, но всё не приносило нужного результата. Хотя за время своих путешествий несчастному отцу удалось отыскать семь пропавших детей и вернуть их родителям. И вот наконец-то полиции удалось выйти на след похитителей. Она арестовала двоих подозреваемых и обнаружила Синженя в провинции Хэнань. Там он окончил университет и собирался стать учителем.
ДНК-тест подтвердил родство, и правоохранители устроили родителям и их найденному спустя 24 года сыну встречу, пишет Lad Bible. Гантан не мог остановить слёзы, а мать Синженя из-за рыданий ничего не могла сказать, кроме как "Мой сын! Ты вернулся".
Мой ребёнок наконец-то нашёлся. В будущем нас теперь ждёт только счастье. Бог сжалился над нами и послал нам помощь
Вдохновившись поисками Синженя, китайский режиссёр в 2015 году снял фильм "Потерянный, но любимый" с известным актёром Энди Лау. Звезда на днях узнала о счастливом конце истории, к которой она приложила руку, и записала послание семье Го, пожелав им счастья и добра.
WOW-news
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