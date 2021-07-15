В Сеть слили фото модели, которая хвасталась фигурой в Instagram, но правда оказалась куда печальнее
Девушка оказалась очередной любительницей излишнего фотошопа, что и доказали снимки, на которых отчётливо видны все её лишние килограммы.
Известная русская модель, у которой в аккаунте больше 22 тыс. подписчиков, постоянно выкладывала в "Инстаграм" фото своей богатой жизни: дорогие машины, огромные букеты роз, ужины в роскошных ресторанах и отдых на заграничных курортах. Не меньше гордилась Барби и своей внешностью, вздыхая в сториз из-за своей идеальности.
Фото © Instagram / barbie90_60_90 и Telegram / Yobajur
На днях красотка выложила кадры, от которых замирало сердце — на них она позировала в купальнике, демонстрируя шикарную фигуру с большими формами, осиной талией и подтянутым животом. Однако телеграм-канал Yobajur раскрыл её секрет, показав настоящие результаты той фотосессии. На снимках Барби отличилась лишними килограммами, рыхлыми бёдрами, выпирающим животом и вторым подбородком.
Фото © Telegram / Yobajur
Такие разительные отличия шокировали пользователей Сетей. Они догадывались, что многие модели пользуются фотошопом, но не ожидали такого масштаба трагедии. Если изучить профиль Барби, то можно заметить, что снимков самой девушки там крайне мало, они сделаны в тёмном помещении или же странно размыты от ретуши.
Мне бы так научиться работать с фоторедактором, такая красотка была бы на фото...
Жесть. После такого ставишь под сомнение большинство красавиц ещё сильнее
Представляю, как смешно её знакомым видеть этот фотошоп, когда они знают, какая она на самом деле. Или мужик запал на такую в "Инстаграме", договорились встретиться… А там — сюрприз
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