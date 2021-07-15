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Деми Мур сделала селфи в купальнике, похваставшись фигурой, которая для 58 лет кажется невозможной

Голливудская звезда сейчас со своими тремя дочерьми отдыхает в Греции, откуда выкладывает жаркие снимки.

15 июля, 11:48

Фото © Instagram / demimoore

Популярную актрису Деми Мур многие любят за её роли в фильмах "Привидение" и "Солдат Джейн". Но не меньше поклонников звезды образовалось и из-за её честности в "Инстаграме". 58-летняя голливудская звезда не стесняется выкладывать в соцсети свои фото в купальниках, которые показывают её в настоящем виде, изредка прибегая к позированию и выгодному освещению.

Фото © Instagram / demimoore

Фото © Instagram / demimoore

Сейчас Деми Мур отдыхает в Санторини, Греция, вместе со своими тремя дочерьми от бывшего мужа Брюса Уиллиса: Румер, Скаут и Талуллой. Красотки регулярно выкладывают горячие фото в купальниках с пляжей курорта. На последних снимках актриса сделала селфи в чёрном откровенном купальнике бренда Andie Swim, чьим инвестором числится с 2017 года.

Фото © Instagram / demimoore

Фото © Instagram / demimoore

На днях Деми Мур и её дочери снялись в рекламной кампании для этого бренда, и на фото можно было увидеть редкое явление — ретушь, которая сделала всё немного лучше. Актриса предпочитает оставлять такое лишь для рекламных фотосессий, а в "Инстаграме" появляется в естественном виде. Это особенно заметно по снимкам от папарацци, на которых звезда "Привидения" появилась в купальнике. И такой фигуре в 58 лет многие пользователи Сети позавидовали.

Фото © Twitter / RRNO1

Фото © Twitter / RRNO1

Ух, чот жаришка!

Summer Girlz 2.0

Деми Мур и её дочь выглядят просто огонь!

RRNO1

Она прекрасна в любом возрасте. Очень горячая мамочка!

Polidori

58-летняя Деми Мур снялась в купальнике вместе с тремя дочками, но отличить их просто невозможно

58-летняя Деми Мур снялась в купальнике вместе с тремя дочками, но отличить их просто невозможно

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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