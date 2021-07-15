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Молодожёны провели медовый месяц на Гавайях, но из-за одного тюленя вернулись с миллионным штрафом

Очередная история, которая доказывает — не стоит ни в коем случае трогать неизвестных животных . Если и не укусит — точно придётся заплатить кругленькую сумму.

15 июля, 13:50

Кадр из видео © Instagram / hhhviral

Пара молодожёнов из Луизианы, США, решила провести свой медовый месяц на берегу Тихого океана. Они отправились на Гавайи, где мирно проводили время в компании друг друга. Но в один из дней во время прогулки по безлюдному пляжу Кауаи ребята заметили лежащего на песке тюленя. Девушка захотела снять видео с животным, подошла к нему, прикоснулась рукой... ну а что было дальше — видно на кадрах.

Кадры из видео © Instagram/hhhviral

Контакт с человеком животному не понравился. Он захотел укусить беспокоящую его девушку, благо она успела отбежать. Но история на этом не закончилась. Когда пострадавшая опубликовала ролик в "ТикТок", он быстро стал вирусным, и о нём узнали власти штата Гавайи. Они были не в восторге. Оказывается, тюлень был не простой, а белобрюхий. Этот род находится под угрозой исчезновения, и даже одно касание его преследуется по закону.

Кадры из видео © Instagram / hhhviral

News.com.au пишет, что из-за инцидента начато расследование, с парой уже связались и наложили штраф. Сумма не раскрывается, но согласно законам штата прикосновение к гавайскому тюленю-монаху или домогательство к нему считается уголовным преступлением и карается тюремным заключением на срок до пяти лет или штрафом в размере 50 тысяч долларов (3,7 млн рублей).

10 животных, которые скоро исчезнут с лица земли, если человечество вовремя не очнётся

10 животных, которые скоро исчезнут с лица земли, если человечество вовремя не очнётся

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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