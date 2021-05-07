10 животных, которые скоро исчезнут с лица земли, если человечество вовремя не очнётся

Харапан, четырёхлетний суматранский носорог. Центр охраны природы White Oak, США.

Популяция: 80 особей

Фото © Joel Sartore

Перуанская шерстистая обезьяна. Манаус, Бразилия.

Популяция: в районе от 1 до 10 тысяч особей

Фото © Joel Sartore

Детёныши-близнецы малых панд. Зоопарк Линкольна, США.

Популяция: до 10 тысяч особей

Фото © Joel Sartore

Африканский гриф. Зоопарк Кливленда Метропарк, США.

Популяция: примерно 270 тысяч

Фото © Joel Sartore

Диадемовый сифака. Лемурия, Мадагаскар.

Популяция: 6–10 тысяч особей

Фото © Joel Sartore

Суматранский орангутан по имени Понго абели. Зоопарк Роллинг Хилс, США.

Популяция: 13 тысяч особей

Фото © Joel Sartore

29-летний азиатский слон Билли. Зоопарк Лос-Анджелеса, США.

Популяция: не больше 50 тысяч особей

Фото © Joel Sartore

Зебра Греви. Парк Уайлдлайф Сафари, США.

Популяция: 1956 особей

Фото © Joel Sartore

Самка южнокитайского тигра. Зоопарк Сучжоу, Китай.

Популяция: 150 особей

Фото © Joel Sartore

Зелёная морская черепаха. Курорт Xcaret, Мексика.

Популяция: точная цифра неизвестна, количество особей постоянно снижается

Фото © Joel Sartore

Животные выше — лишь крошечная часть из длинного списка видов, находящихся на грани исчезновения. Узнать больше о них и насладиться фотографиями Джоэла можно на официальной странице National Geographic.

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