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10 животных, которые скоро исчезнут с лица земли, если человечество вовремя не очнётся

Фотограф National Geographic Джоэл Сарторе документирует вымирающие виды. С 2005 года мужчина сделал фотографии одиннадцати тысяч животных для проекта "Фото. Ковчег". Своими кадрами мужчина напоминает людям, что фауна редеет и только человеческий род может замедлить этот процесс. В подборке ниже — 10 свежих кадров от автора.

7 мая 2021, 12:00

Фото © Joel Sartore

Харапан, четырёхлетний суматранский носорог. Центр охраны природы White Oak, США.

Популяция: 80 особей

Фото © Joel Sartore

Фото © Joel Sartore

Перуанская шерстистая обезьяна. Манаус, Бразилия.

Популяция: в районе от 1 до 10 тысяч особей

Фото © Joel Sartore

Фото © Joel Sartore

Детёныши-близнецы малых панд. Зоопарк Линкольна, США.

Популяция: до 10 тысяч особей

Фото © Joel Sartore

Фото © Joel Sartore

Африканский гриф. Зоопарк Кливленда Метропарк, США.

Популяция: примерно 270 тысяч

Фото © Joel Sartore

Фото © Joel Sartore

Диадемовый сифака. Лемурия, Мадагаскар.

Популяция: 610 тысяч особей

Фото © Joel Sartore

Фото © Joel Sartore

Суматранский орангутан по имени Понго абели. Зоопарк Роллинг Хилс, США.

Популяция: 13 тысяч особей

Фото © Joel Sartore

Фото © Joel Sartore

29-летний азиатский слон Билли. Зоопарк Лос-Анджелеса, США.

Популяция: не больше 50 тысяч особей

Фото © Joel Sartore

Фото © Joel Sartore

Зебра Греви. Парк Уайлдлайф Сафари, США.

Популяция: 1956 особей

Фото © Joel Sartore

Фото © Joel Sartore

Самка южнокитайского тигра. Зоопарк Сучжоу, Китай.

Популяция: 150 особей

Фото © Joel Sartore

Фото © Joel Sartore

Зелёная морская черепаха. Курорт Xcaret, Мексика.

Популяция: точная цифра неизвестна, количество особей постоянно снижается

Фото © Joel Sartore

Фото © Joel Sartore

Животные выше — лишь крошечная часть из длинного списка видов, находящихся на грани исчезновения. Узнать больше о них и насладиться фотографиями Джоэла можно на официальной странице National Geographic.

По ту сторону камеры. 15 смешных случаев, когда животные мешали фотографам дикой природы

По ту сторону камеры. 15 смешных случаев, когда животные мешали фотографам дикой природы

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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