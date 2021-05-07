10 животных, которые скоро исчезнут с лица земли, если человечество вовремя не очнётся
Фотограф National Geographic Джоэл Сарторе документирует вымирающие виды. С 2005 года мужчина сделал фотографии одиннадцати тысяч животных для проекта "Фото. Ковчег". Своими кадрами мужчина напоминает людям, что фауна редеет и только человеческий род может замедлить этот процесс. В подборке ниже — 10 свежих кадров от автора.
Харапан, четырёхлетний суматранский носорог. Центр охраны природы White Oak, США.
Популяция: 80 особей
Перуанская шерстистая обезьяна. Манаус, Бразилия.
Популяция: в районе от 1 до 10 тысяч особей
Детёныши-близнецы малых панд. Зоопарк Линкольна, США.
Популяция: до 10 тысяч особей
Африканский гриф. Зоопарк Кливленда Метропарк, США.
Популяция: примерно 270 тысяч
Диадемовый сифака. Лемурия, Мадагаскар.
Популяция: 6–10 тысяч особей
Суматранский орангутан по имени Понго абели. Зоопарк Роллинг Хилс, США.
Популяция: 13 тысяч особей
29-летний азиатский слон Билли. Зоопарк Лос-Анджелеса, США.
Популяция: не больше 50 тысяч особей
Зебра Греви. Парк Уайлдлайф Сафари, США.
Популяция: 1956 особей
Самка южнокитайского тигра. Зоопарк Сучжоу, Китай.
Популяция: 150 особей
Зелёная морская черепаха. Курорт Xcaret, Мексика.
Популяция: точная цифра неизвестна, количество особей постоянно снижается
Животные выше — лишь крошечная часть из длинного списка видов, находящихся на грани исчезновения. Узнать больше о них и насладиться фотографиями Джоэла можно на официальной странице National Geographic.
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