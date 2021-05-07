Пользователи не заметили хаски на фото, и виной тому сотрудник приюта, ослепивший их своей красотой
Парень пришёл работать в организацию в 2020 году и известен своим трепетным отношением к животным. Особенно он любит хаски, пешие прогулки и музыку в стиле кантри.
Сотрудник приюта для животных в городе Уичито-Фолс, США, Закри Маевски сфотографировался вместе с хаски по кличке Скай, которая искала дом. Снимок выложили в фейсбуке организации, и кадр произвёл совершенно неожиданный эффект.
Пользователи сначала просто не заметили пушистую питомицу, нуждавшуюся в любящей семье. А виной всему внешность Зака, который пленил и ослепил юзеров своей красотой. Небесно-голубые глаза, густая шевелюра, обворожительная улыбка — у подписчиков просто не было шансов.
Хаски? Какая хаски?
Фото © Instagram / zmajewski
Только поняла, что на фото есть ещё и собака
Зака можно забрать вместе с собакой?
Под постом набралось 28 тысяч комментариев от новоиспечённых фанатов. Однако скромный и застенчивый Закри такой реакции не ожидал. Теперь он надеется, что повышенное внимание всё же поможет пристроить как можно больше бездомных животных.
WOW-news
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