Пользователи не заметили хаски на фото, и виной тому сотрудник приюта, ослепивший их своей красотой

Сотрудник приюта для животных в городе Уичито-Фолс, США, Закри Маевски сфотографировался вместе с хаски по кличке Скай, которая искала дом. Снимок выложили в фейсбуке организации, и кадр произвёл совершенно неожиданный эффект.

Фото © Facebook / City of Wichita Falls Animal Services

Пользователи сначала просто не заметили пушистую питомицу, нуждавшуюся в любящей семье. А виной всему внешность Зака, который пленил и ослепил юзеров своей красотой. Небесно-голубые глаза, густая шевелюра, обворожительная улыбка — у подписчиков просто не было шансов.

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Фото © Instagram / zmajewski

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Под постом набралось 28 тысяч комментариев от новоиспечённых фанатов. Однако скромный и застенчивый Закри такой реакции не ожидал. Теперь он надеется, что повышенное внимание всё же поможет пристроить как можно больше бездомных животных.

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