Россиянам напомнили о важности защиты глаз при загаре
Эксперт отметил, что даже не очень длительное воздействие яркого солнца способно вызвать повреждение.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
Во время загара важно помнить о защите глаз от пагубного воздействия ультрафиолета, который может проникать даже сквозь кожу. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Полезно знать, что, загорая с закрытыми глазами, нужно защищать их, ведь ультрафиолет проникает сквозь кожу. Даже не очень длительное воздействие яркого солнца способно вызвать повреждение", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".
Тяжельников также предупредил, что важно защищать и глаза детей. Для этого сейчас существуют детские солнцезащитные очки, которые позволяют обезопасить ребёнка с самого младенчества.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал регионы, где можно получить красивый и безопасный загар. Правда, обольщаться теплом, судя по прогнозам синоптиков, не следует. На смену жаре вскоре вновь придёт похолодание.
Комментариев: 0