Россиянам напомнили о важности защиты глаз при загаре

Во время загара важно помнить о защите глаз от пагубного воздействия ультрафиолета, который может проникать даже сквозь кожу. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Полезно знать, что, загорая с закрытыми глазами, нужно защищать их, ведь ультрафиолет проникает сквозь кожу. Даже не очень длительное воздействие яркого солнца способно вызвать повреждение", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

Тяжельников также предупредил, что важно защищать и глаза детей. Для этого сейчас существуют детские солнцезащитные очки, которые позволяют обезопасить ребёнка с самого младенчества.