НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиянам напомнили о важности защиты глаз при загаре

Эксперт отметил, что даже не очень длительное воздействие яркого солнца способно вызвать повреждение.

16 июля, 01:20
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

Во время загара важно помнить о защите глаз от пагубного воздействия ультрафиолета, который может проникать даже сквозь кожу. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Полезно знать, что, загорая с закрытыми глазами, нужно защищать их, ведь ультрафиолет проникает сквозь кожу. Даже не очень длительное воздействие яркого солнца способно вызвать повреждение", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

Врач назвал продукты для красивого и ровного загара

Врач назвал продукты для красивого и ровного загара

Тяжельников также предупредил, что важно защищать и глаза детей. Для этого сейчас существуют детские солнцезащитные очки, которые позволяют обезопасить ребёнка с самого младенчества.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал регионы, где можно получить красивый и безопасный загар. Правда, обольщаться теплом, судя по прогнозам синоптиков, не следует. На смену жаре вскоре вновь придёт похолодание.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1