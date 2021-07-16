Диетолог рассказала, как есть на ночь и не толстеть

Чтобы нормализовать работу кишечника и избавиться от чувства голода перед сном, необходимо употреблять нерастворимую клетчатку, рассказала диетолог Ольга Деккер в "Инстаграме". Тогда можно спокойно есть на ночь и не прибавлять в весе, убеждена эксперт.

"Нерастворимая клетчатка проходит через пищеварительный тракт и почти не впитывает воду. Она стимулирует работу кишечника, ускоряет выведение непереваренных остатков пищи", — отметила Деккер.

Диетолог приводит пять вариантов клетчатки на выбор: лён, инулин, псиллиум, смола акации сенегальской и лактулоза. По словам эксперта, все добавки можно купить в аптеке или заказать в Интернете. Принимать их нужно постоянно, а ещё лучше — менять пребиотики каждый месяц.