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Диетолог рассказала, как есть на ночь и не толстеть

Эксперт привела пять вариантов клетчатки на выбор. По её мнению, принимать её нужно на постоянной основе.

16 июля, 00:33
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRUZrqpMKGM/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">olgadekker</a></p>

Фото © Instagram / olgadekker

Чтобы нормализовать работу кишечника и избавиться от чувства голода перед сном, необходимо употреблять нерастворимую клетчатку, рассказала диетолог Ольга Деккер в "Инстаграме". Тогда можно спокойно есть на ночь и не прибавлять в весе, убеждена эксперт.

"Нерастворимая клетчатка проходит через пищеварительный тракт и почти не впитывает воду. Она стимулирует работу кишечника, ускоряет выведение непереваренных остатков пищи", — отметила Деккер.

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Диетолог приводит пять вариантов клетчатки на выбор: лён, инулин, псиллиум, смола акации сенегальской и лактулоза. По словам эксперта, все добавки можно купить в аптеке или заказать в Интернете. Принимать их нужно постоянно, а ещё лучше — менять пребиотики каждый месяц.

Ранее Лайф писал, что раскрыт секрет успешности диет. Прежде всего следует понять, с какой проблемой предстоит бороться. От этого зависят методы, а они могут быть очень разными.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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