Врач рассказала о влиянии жары на иммунитет к коронавирусу

Жара приводит к нарушению сна, которое влечёт за собой сбой многих функций организма и, как следствие, снижение иммунитета. Об этом рассказала врач – невролог-сомнолог, руководитель сомнологической службы "Унисон" Елена Царёва.

"Во время жары сон становится хуже. Это связано с тем, что когда мы достигаем самого глубокого сна, то наша температура самая минимальная за всё время суток. Если окружающая среда не позволяет понизить температуру тела, то сон будет поверхностный", — сказала врач в интервью радио Sputnik.

По словам Царёвой, во время пандемии CoViD-19 жара особенно опасна. Она отметила, что даже одна бессонная ночь может привести к сильному ослаблению иммунитета. Для того чтобы нормально высыпаться в таких погодных условиях, врач рекомендует проветривать спальню и отказаться на лето от одеяла.