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Врач рассказала о влиянии жары на иммунитет к коронавирусу

Даже одна бессонная ночь может привести к ухудшению защитных функций организма. Чтобы нормально высыпаться в такую погоду, медик советует проветривать спальню и отказаться от одеяла.

16 июля, 00:19
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр </p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр

Жара приводит к нарушению сна, которое влечёт за собой сбой многих функций организма и, как следствие, снижение иммунитета. Об этом рассказала врач – невролог-сомнолог, руководитель сомнологической службы "Унисон" Елена Царёва.

"Во время жары сон становится хуже. Это связано с тем, что когда мы достигаем самого глубокого сна, то наша температура самая минимальная за всё время суток. Если окружающая среда не позволяет понизить температуру тела, то сон будет поверхностный", — сказала врач в интервью радио Sputnik.

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По словам Царёвой, во время пандемии CoViD-19 жара особенно опасна. Она отметила, что даже одна бессонная ночь может привести к сильному ослаблению иммунитета. Для того чтобы нормально высыпаться в таких погодных условиях, врач рекомендует проветривать спальню и отказаться на лето от одеяла.

Ранее врачи объяснили причины повторного заражения коронавирусом. По словам медиков, даже имеющийся иммунитет не всегда спасает от хитрого видоизменяющегося вируса.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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