Режиссёра Лунгина шокировала смерть Мамонова

Режиссёра Павла Лунгина шокировало известие о смерти актёра, музыканта, основателя группы "Звуки му" Петра Мамонова.

"Умер всё-таки? О боже мой. Я вчера говорил с его женой. Дайте мне пережить это", — сказал Лунгин в беседе с телеканалом "360".

Актёра и режиссёра связывали многолетние приятельские отношения. Главного героя в фильме "Остров", режиссёром которого стал Лунгин, сыграл именно Мамонов. За эту роль он получил приз XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлёр.

В свою очередь, российский актёр театра и кино, музыкант Денис Бургазлиев в беседе с RT принёс соболезнования семье актёра и отметил, что уход Петра Мамонова — невосполнимая утрата. Он признался, что последние дни были очень сложными, близкие готовились к любому исходу. Но надежда до последнего не покидала всех, кто любит музыканта.