Режиссёра Лунгина шокировала смерть Мамонова
В конце июня Пётр Николаевич попал в реанимацию с коронавирусом, 15 июля музыкант скончался на 71-м году жизни.
Фото © ТАСС / Зураб Джавахадзе
Режиссёра Павла Лунгина шокировало известие о смерти актёра, музыканта, основателя группы "Звуки му" Петра Мамонова.
"Умер всё-таки? О боже мой. Я вчера говорил с его женой. Дайте мне пережить это", — сказал Лунгин в беседе с телеканалом "360".
Актёра и режиссёра связывали многолетние приятельские отношения. Главного героя в фильме "Остров", режиссёром которого стал Лунгин, сыграл именно Мамонов. За эту роль он получил приз XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлёр.
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В свою очередь, российский актёр театра и кино, музыкант Денис Бургазлиев в беседе с RT принёс соболезнования семье актёра и отметил, что уход Петра Мамонова — невосполнимая утрата. Он признался, что последние дни были очень сложными, близкие готовились к любому исходу. Но надежда до последнего не покидала всех, кто любит музыканта.
"Не стало замечательного человека с большой буквы, художника, гениального артиста и настоящего рок-музыканта. Больше таких, к сожалению, среди нас нет. Это невосполнимая утрата", — сказал Бургазлиев.
Напомним, что в конце июня Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Он проходил лечение в московской больнице в Коммунарке. Первоначально его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, потом артисту временно чуть полегчало. А затем супруга Мамонова Ольга рассказала, что её мужу вновь стало хуже. 15 июля он скончался на 71-м году жизни.
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