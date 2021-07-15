ФБР помогает властям Гаити в расследовании убийства президента Моиза

Федеральное бюро расследований (ФБР) США оказывает помощь властям Гаити в расследовании дела об убийстве президента республики Жовенеля Моиза. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"ФБР предоставляет помощь в расследовании властям Гаити по просьбе Правительства Гаити. Мы всё ещё работаем с лидерами в Гаити, чтобы уточнить детали их запроса, этот обзор продолжается", — сказала она.