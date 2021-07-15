ФБР помогает властям Гаити в расследовании убийства президента Моиза
При этом в США всё ещё продолжается оценка запроса руководства республики о дополнительном содействии.
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Федеральное бюро расследований (ФБР) США оказывает помощь властям Гаити в расследовании дела об убийстве президента республики Жовенеля Моиза. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"ФБР предоставляет помощь в расследовании властям Гаити по просьбе Правительства Гаити. Мы всё ещё работаем с лидерами в Гаити, чтобы уточнить детали их запроса, этот обзор продолжается", — сказала она.
Напомним, неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию. 53-летний Моиз погиб, а его раненая вдова сейчас в больнице. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства — согласно их данным, группа наёмников состояла из 26 человек. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Перед смертью президента пытали.
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