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ФБР помогает властям Гаити в расследовании убийства президента Моиза

При этом в США всё ещё продолжается оценка запроса руководства республики о дополнительном содействии.

15 июля, 19:18
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/portalR7" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Portal R7.com</a></p>

Фото © Twitter / Portal R7.com

Федеральное бюро расследований (ФБР) США оказывает помощь властям Гаити в расследовании дела об убийстве президента республики Жовенеля Моиза. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"ФБР предоставляет помощь в расследовании властям Гаити по просьбе Правительства Гаити. Мы всё ещё работаем с лидерами в Гаити, чтобы уточнить детали их запроса, этот обзор продолжается", — сказала она.

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Напомним, неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию. 53-летний Моиз погиб, а его раненая вдова сейчас в больнице. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства — согласно их данным, группа наёмников состояла из 26 человек. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Перед смертью президента пытали.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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