НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Занесло на повороте: В центре Москвы опрокинулся грузовик

Момент аварии запечатлели камеры наблюдения. По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

15 июля, 19:00

Фото © LIFE

В Москве перевернулся грузовик. Видео © Телеграм-канал Дептранса Москвы

В Москве на Сухаревской площади перевернулся грузовик. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По предварительной версии, водитель грузовика не справился с управлением при повороте с проспекта Мира. Пока нет данных о пострадавших.

В Москве перевернулся грузовик. Видео © LIFE

В настоящее время перекрыто движение по трём полосам от Самотёчной эстакады в сторону метро "Красные Ворота". Сотрудники полиции регулируют движение транспорта. Не исключено, что грузовик принадлежит военному ведомству, на нём установлены соответствующие госномера.

В Москве известный врач-акушер погиб в ДТП на мотоцикле

В Москве известный врач-акушер погиб в ДТП на мотоцикле

Ранее Лайф сообщал, что в районе границы Тверской и Московской областей два автовоза попали в ДТП. Один из водителей скончался на месте.

Под Петербургом автобус жёстко сбил пешехода на зебре

Под Петербургом автобус жёстко сбил пешехода на зебре

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1