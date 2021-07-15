Занесло на повороте: В центре Москвы опрокинулся грузовик
Момент аварии запечатлели камеры наблюдения. По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.
Фото © LIFE
В Москве перевернулся грузовик. Видео © Телеграм-канал Дептранса Москвы
В Москве на Сухаревской площади перевернулся грузовик. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
По предварительной версии, водитель грузовика не справился с управлением при повороте с проспекта Мира. Пока нет данных о пострадавших.
В Москве перевернулся грузовик. Видео © LIFE
В настоящее время перекрыто движение по трём полосам от Самотёчной эстакады в сторону метро "Красные Ворота". Сотрудники полиции регулируют движение транспорта. Не исключено, что грузовик принадлежит военному ведомству, на нём установлены соответствующие госномера.
Ранее Лайф сообщал, что в районе границы Тверской и Московской областей два автовоза попали в ДТП. Один из водителей скончался на месте.
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