В Москве перевернулся грузовик. Видео © Телеграм-канал Дептранса Москвы

В Москве на Сухаревской площади перевернулся грузовик. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По предварительной версии, водитель грузовика не справился с управлением при повороте с проспекта Мира. Пока нет данных о пострадавших.

В Москве перевернулся грузовик. Видео © LIFE

В настоящее время перекрыто движение по трём полосам от Самотёчной эстакады в сторону метро "Красные Ворота". Сотрудники полиции регулируют движение транспорта. Не исключено, что грузовик принадлежит военному ведомству, на нём установлены соответствующие госномера.