В Москве известный врач-акушер погиб в ДТП на мотоцикле

В Москве известный врач-акушер погиб в ДТП. Видео © Mash

В Москве попал в ДТП 49-летний акушер-гинеколог Феликс Лернер. Об этом сообщил Mash. Врач скончался на месте от полученных травм. Момент смертельной аварии запечатлела камера видеонаблюдения.

Как рассказал источник в беседе с ТАСС, трагедия произошла 13 июля. В столичной Госавтоинспекции отметили, что столкновение произошло на Лермонтовском проспекте. Участниками ДТП стали мотоцикл Лернера и автомобиль "Ниссан-Микро", за рулём которого сидел 24-летний Нурилло А. У водителя при себе не было никаких документов на транспорт.

Предварительно, причиной ДТП стал поворот водителя "Ниссана" на запрещающий сигнал светофора.

Лернер — медик с более чем 25-летним стажем, работал в городской клинической больнице № 15 имени О.М. Филатова. В связи со случившимся свои соболезнования выразил главный врач ГКБ Валерий Вечорко.