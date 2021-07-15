В Москве известный врач-акушер погиб в ДТП на мотоцикле
По предварительной версии, трагедия произошла из-за нарушения правил дорожного движения другим участником аварии.
Скриншот видео © Mash
В Москве известный врач-акушер погиб в ДТП. Видео © Mash
В Москве попал в ДТП 49-летний акушер-гинеколог Феликс Лернер. Об этом сообщил Mash. Врач скончался на месте от полученных травм. Момент смертельной аварии запечатлела камера видеонаблюдения.
Как рассказал источник в беседе с ТАСС, трагедия произошла 13 июля. В столичной Госавтоинспекции отметили, что столкновение произошло на Лермонтовском проспекте. Участниками ДТП стали мотоцикл Лернера и автомобиль "Ниссан-Микро", за рулём которого сидел 24-летний Нурилло А. У водителя при себе не было никаких документов на транспорт.
Предварительно, причиной ДТП стал поворот водителя "Ниссана" на запрещающий сигнал светофора.
Лернер — медик с более чем 25-летним стажем, работал в городской клинической больнице № 15 имени О.М. Филатова. В связи со случившимся свои соболезнования выразил главный врач ГКБ Валерий Вечорко.
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