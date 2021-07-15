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Число погибших при разрушительном наводнении в Германии возросло до 58

На территории страны продолжаются спасательные работы. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пострадавшим от стихии районам будет оказана финансовая помощь.

15 июля, 18:34

Фото © Twitter / stadt_trier

В Германии увеличилось число погибших в результате катастрофического наводнения. Видео © Twitter / stadt_trier

В Германии число погибших в наводнении достигло 58 человек. Об этом сообщает Bild.

Десятки людей числятся пропавшими без вести. На территории Северного Рейна – Вестфалии проводится эвакуация населения из пяти районов, поскольку остаётся угроза прорыва дамбы.

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В спасательных работах участвуют даже военные. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала финансовую помощь пострадавшим районам.

Ранее Лайф сообщал, что в западной части Германии произошло катастрофическое наводнение. В результате разгула стихии примерно 70 человек пропали без вести. Отметим, что сильные дожди продолжаются в Германии с 12 июля из-за циклона "Бернд". По данным синоптиков, в ряде регионов ФРГ до конца недели сохранятся экстремальные погодные условия, включая грозы и продолжительные ливни.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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