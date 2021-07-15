Число погибших при разрушительном наводнении в Германии возросло до 58

В Германии число погибших в наводнении достигло 58 человек. Об этом сообщает Bild.

Ранее Лайф сообщал, что в западной части Германии произошло катастрофическое наводнение. В результате разгула стихии примерно 70 человек пропали без вести. Отметим, что сильные дожди продолжаются в Германии с 12 июля из-за циклона "Бернд". По данным синоптиков, в ряде регионов ФРГ до конца недели сохранятся экстремальные погодные условия, включая грозы и продолжительные ливни.

