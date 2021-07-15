Керри рассказал о позитивных идеях по климату, предложенных Путиным

США тщательно рассмотрит ряд "очень позитивных идей" по климатической повестке, которые предложил президент России Владимир Путин. Об этом заявил спецпосланник президента Соединённых Штатов по вопросам климата Джон Керри.

"У него был целый ряд предложений о возможном сотрудничестве. К примеру, он предложил, чтобы мы попробовали сотрудничать в рамках сбора информации при помощи спутников, что может быть очень информативным с точки зрения выброса парниковых газов", — сказал он в интервью газете "Коммерсант".

Как отметил Керри, российский лидер во время беседы упомянул и о вариантах взаимодействия в области процессов декарбонизации, а также технологиях лесоразведения и об особых подходах к выработанным с экологической точки зрения решениям.

Вместе с тем спецпредставитель главы Штатов подчеркнул, что Путин чётко подтвердил то, о чём говорил на женевском саммите по климату. По словам Керри, президент также согласился с тем, что действовать необходимо в течение периода 2020–2030 годов.