В Питере спасли подростков с парусников, которые едва не унесло в Финский залив

В Санкт-Петербурге спасли восьмерых подростков с учебных парусников, которые уносило в Финский залив. В результате происшествия пострадавших, к счастью, нет.

Ребята занимались в спортивной секции на базе яхт-клуба "Балтиец". По нашим данным, сегодня днём они, как обычно, вышли на швертботах на тренировку, но погода резко изменилась. Начался ливень с градом и шквалистый ветер, из-за которого волны местами поднимались до полутора метров. В результате разгула стихии парусники перевернулись.







"В 17:18 спасатели были вызваны по заявке о том, что на акватории Невской губы четыре парусника уносит в Финский залив. К месту были направлены катера Поисково-спасательной службы", — отметил представитель регионального ГУ МЧС в беседе с Лайфом.

Прибывшие на место ЧП спасатели сняли с перевернувшихся парусников восьмерых подростков. Дети были благополучно доставлены на берег.