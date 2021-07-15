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В Питере спасли подростков с парусников, которые едва не унесло в Финский залив

Сегодня днём ребята, как обычно, вышли на швертботах на тренировку, но погода резко изменилась. Начался ливень с градом и шквалистый ветер, из-за которого волны местами поднимались до полутора метров.

15 июля, 17:32
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Санкт-Петербурге спасли восьмерых подростков с учебных парусников, которые уносило в Финский залив. В результате происшествия пострадавших, к счастью, нет.

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Ребята занимались в спортивной секции на базе яхт-клуба "Балтиец". По нашим данным, сегодня днём они, как обычно, вышли на швертботах на тренировку, но погода резко изменилась. Начался ливень с градом и шквалистый ветер, из-за которого волны местами поднимались до полутора метров. В результате разгула стихии парусники перевернулись.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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"В 17:18 спасатели были вызваны по заявке о том, что на акватории Невской губы четыре парусника уносит в Финский залив. К месту были направлены катера Поисково-спасательной службы", — отметил представитель регионального ГУ МЧС в беседе с Лайфом.

Прибывшие на место ЧП спасатели сняли с перевернувшихся парусников восьмерых подростков. Дети были благополучно доставлены на берег.

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Ранее Лайф сообщал, что на Кубани машину с семьёй затянуло в водоворот, в результате происшествия погибли мать и её дочь. Главу семейства с переломами доставили в больницу.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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