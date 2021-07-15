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Песков назвал "бульварным чтивом" статью The Guardian о поддержке Трампа на выборах президента

Издание, ссылаясь на "секретные документы" из Кремля, утверждает, что Путину якобы был представлен доклад, в котором говорилось о том, что избрание в 2016 году экс-главы США даст Москве преимущества.

15 июля, 16:48
<p>Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/trips/60867/photos/59752" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото © Kremlin.ru

Британская газета The Guardian опубликовала статью о том, что российские власти якобы поспособствовали победе бывшего лидера США Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году. Авторам материала ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Отличное бульварное чтиво", — констатировал представитель Кремля в ответ на очередной британский выпад.

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Издание, ссылаясь на мифические "секретные документы" из Кремля, утверждает, что Владимиру Путину был представлен доклад, в котором говорилось о том, что избрание Трампа даст Москве много преимуществ. Авторы документа якобы утверждали, что экс-глава Белого дома является "психически неуравновешенным человеком с комплексом неполноценности". И что его победа поможет дестабилизировать Вашингтон. По итогам заседания, как отмечается в газете, власти РФ якобы составили план по вмешательству в президентские выборы.

Ранее Трамп сообщил, что уже принял решение относительно своего участия в выборах главы государства в 2024 году, но какое — не уточнил. Бывший лидер США объяснил это тем, что его заявление может повлиять на финансирование кампании.

Трамп назвал "самой большой ложью" заявления о "вмешательстве" России в выборы

Трамп назвал "самой большой ложью" заявления о "вмешательстве" России в выборы

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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