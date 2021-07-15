Песков назвал "бульварным чтивом" статью The Guardian о поддержке Трампа на выборах президента

Британская газета The Guardian опубликовала статью о том, что российские власти якобы поспособствовали победе бывшего лидера США Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году. Авторам материала ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Отличное бульварное чтиво", — констатировал представитель Кремля в ответ на очередной британский выпад.

Издание, ссылаясь на мифические "секретные документы" из Кремля, утверждает, что Владимиру Путину был представлен доклад, в котором говорилось о том, что избрание Трампа даст Москве много преимуществ. Авторы документа якобы утверждали, что экс-глава Белого дома является "психически неуравновешенным человеком с комплексом неполноценности". И что его победа поможет дестабилизировать Вашингтон. По итогам заседания, как отмечается в газете, власти РФ якобы составили план по вмешательству в президентские выборы.