Учёные выяснили, как долго сохраняются антитела у переболевших ковидом в лёгкой форме

У переболевших коронавирусом в лёгкой форме пациентов антитела могут сохраняться на протяжении года после окончания болезни. Об этом говорится в исследовании шведских учёных.

В эксперименте, который длился год, приняли участие более двух тысяч невакцинированных добровольцев, перенёсших CoViD-19 весной 2020 года. Результаты показали, что более 80% участников, которые легко переболели, имеют измеримые уровни антител по прошествии 12 месяцев. Отмечается, что их количество обеспечивало защиту как от штамма "альфа", так и от "дельта".

"Обнадёживает тот факт, что мы видим, что антитела также обеспечивают защиту против более заразных вариантов коронавируса", — отмечают учёные.

При этом специалисты подчеркнули, что вакцинация значительно увеличивает уровень антител, и порекомендовали пройти процедуру даже переболевшим коронавирусом.