Учёные выяснили, как долго сохраняются антитела у переболевших ковидом в лёгкой форме
В эксперименте приняли участие более двух тысяч добровольцев, перенёсших CoViD-19 весной 2020 года. В течение года специалисты изучали, как реагирует иммунитет человека после естественного заражения.
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У переболевших коронавирусом в лёгкой форме пациентов антитела могут сохраняться на протяжении года после окончания болезни. Об этом говорится в исследовании шведских учёных.
В эксперименте, который длился год, приняли участие более двух тысяч невакцинированных добровольцев, перенёсших CoViD-19 весной 2020 года. Результаты показали, что более 80% участников, которые легко переболели, имеют измеримые уровни антител по прошествии 12 месяцев. Отмечается, что их количество обеспечивало защиту как от штамма "альфа", так и от "дельта".
"Обнадёживает тот факт, что мы видим, что антитела также обеспечивают защиту против более заразных вариантов коронавируса", — отмечают учёные.
При этом специалисты подчеркнули, что вакцинация значительно увеличивает уровень антител, и порекомендовали пройти процедуру даже переболевшим коронавирусом.
Ранее иммунолог Георгий Викулов оценил риски заражения двумя штаммами коронавируса одновременно. При этом врач-инфекционист напомнил, что сейчас в России преобладает индийский "дельта"-вариант — порядка 80–85% всех заражений.
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