Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев умер от последствий коронавируса

Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев скончался на 50-м году жизни от последствий коронавируса. Информация об утрате появилась в инстаграме коллектива. Талантливый баритон боролся с болезнью в течение трёх недель.

"Друзья, с большой раной на сердце сообщаем вам ужасную новость: Бориса Горячева с нами больше нет. Три недели он боролся с этой заразой. Мы молились и надеялись на чудо, но у Бога свои планы. Ковид оказался сильнее", — говорится в сообщении.

Коллеги отмечают, что Борис Горячев всегда отличался позитивом и жизнерадостностью и даже после госпитализации успокаивал всех, что всё будет хорошо. Свои соболезнования коллективу под траурным постом в соцсетях уже выразили Игорь Николаев, Денис Клявер, певица Зара и сотни поклонников "Хора Турецкого".