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Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев умер от последствий коронавируса

Баритону было всего 49 лет. Он боролся с болезнью в течение трёх недель, но так и не смог восстановиться.

15 июля, 15:49
<p>Борис Горячев. Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CRWBb-XJIPo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> turetsky_choir</a></p>

Борис Горячев. Фото © Instagram / turetsky_choir

Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев скончался на 50-м году жизни от последствий коронавируса. Информация об утрате появилась в инстаграме коллектива. Талантливый баритон боролся с болезнью в течение трёх недель.

"Друзья, с большой раной на сердце сообщаем вам ужасную новость: Бориса Горячева с нами больше нет. Три недели он боролся с этой заразой. Мы молились и надеялись на чудо, но у Бога свои планы. Ковид оказался сильнее", говорится в сообщении.

Коллеги отмечают, что Борис Горячев всегда отличался позитивом и жизнерадостностью и даже после госпитализации успокаивал всех, что всё будет хорошо. Свои соболезнования коллективу под траурным постом в соцсетях уже выразили Игорь Николаев, Денис Клявер, певица Зара и сотни поклонников "Хора Турецкого".

Умер музыкант Пётр Мамонов

Умер музыкант Пётр Мамонов

Ранее в четверг стало известно ещё об одной горькой утрате: умер госпитализированный с коронавирусом музыкант Пётр Мамонов. 70-летний артист был доставлен в ковидную больницу в Коммунарке в конце июня, 15 суток пробыл в коме, был подключён к аппарату ИВЛ, но так и не смог победить болезнь.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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