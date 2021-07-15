Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев умер от последствий коронавируса
Баритону было всего 49 лет. Он боролся с болезнью в течение трёх недель, но так и не смог восстановиться.
Борис Горячев. Фото © Instagram / turetsky_choir
Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев скончался на 50-м году жизни от последствий коронавируса. Информация об утрате появилась в инстаграме коллектива. Талантливый баритон боролся с болезнью в течение трёх недель.
"Друзья, с большой раной на сердце сообщаем вам ужасную новость: Бориса Горячева с нами больше нет. Три недели он боролся с этой заразой. Мы молились и надеялись на чудо, но у Бога свои планы. Ковид оказался сильнее", — говорится в сообщении.
Коллеги отмечают, что Борис Горячев всегда отличался позитивом и жизнерадостностью и даже после госпитализации успокаивал всех, что всё будет хорошо. Свои соболезнования коллективу под траурным постом в соцсетях уже выразили Игорь Николаев, Денис Клявер, певица Зара и сотни поклонников "Хора Турецкого".
Ранее в четверг стало известно ещё об одной горькой утрате: умер госпитализированный с коронавирусом музыкант Пётр Мамонов. 70-летний артист был доставлен в ковидную больницу в Коммунарке в конце июня, 15 суток пробыл в коме, был подключён к аппарату ИВЛ, но так и не смог победить болезнь.
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