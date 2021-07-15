В Петербурге могут ограничить въезд на самую "пьяную" улицу по примеру Патриарших в Москве

Глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин не исключил, что на знаменитой "барной" улице Рубинштейна проведут такой же эксперимент с ограничением въезда, как в Москве на Патриарших прудах. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

"Московские власти часто экспериментируют: перекрывают улицы, меняют движение автомобилей. Это правильно, необходимо искать наиболее оптимальные решения использования существующей дорожной сети. Многие европейские города перекрывают определённые улицы от автомобилей на ночь: там просто автоматически поднимается дорожный столб, через который не проехать. При этом местные жители могут опустить его в любое время. Я считаю, что подобная практика может использоваться и на нашей улице Рубинштейна", — отметил Левакин.

По его мнению, проблемы Рубинштейна и Патриарших прудов похожи, ведь в обоих районах много ресторанов и магазинов, которые привлекают шумных посетителей. По предложению Левакина самую "пьяную" улицу Петербурга можно, например, исключить из трафика в праздничные дни.

Напомним, с начала июля в Москве действует эксперимент, который подразумевает ограничение въезда на Патриаршие пруды с пятницы по воскресенье с 19:00. Чтобы попасть домой, местным жителям нужно документально подтвердить прописку или аренду жилья в данном районе. Таким образом власти проверят, станет ли тише в этом районе с активной ночной жизнью.