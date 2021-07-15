В Крыму не планируют вводить обязательную вакцинацию от ковида для туристов

В текущем туристическом сезоне власти Крыма не планируют вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для приезжающих в республику туристов. Об этом сообщил министр здравоохранения полуострова Александр Остапенко.

"На сегодняшний день мы не планируем вводить обязательную вакцинацию для приезжих, по крайней мере, в этом туристическом сезоне точно", — рассказал он журналистам.

Остапенко отметил, что в Крыму не планируют перенимать опыт властей Краснодарского края, которые запретили въезд в регион для не привитых от ковида путешественников. При этом министр не исключил, что подобная мера может быть введена, если её примут на федеральном уровне.