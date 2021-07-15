В Крыму не планируют вводить обязательную вакцинацию от ковида для туристов
Однако при этом министр здравоохранения республики не исключил, что подобная мера может быть установлена, если её примут на федеральном уровне.
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В текущем туристическом сезоне власти Крыма не планируют вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для приезжающих в республику туристов. Об этом сообщил министр здравоохранения полуострова Александр Остапенко.
"На сегодняшний день мы не планируем вводить обязательную вакцинацию для приезжих, по крайней мере, в этом туристическом сезоне точно", — рассказал он журналистам.
Остапенко отметил, что в Крыму не планируют перенимать опыт властей Краснодарского края, которые запретили въезд в регион для не привитых от ковида путешественников. При этом министр не исключил, что подобная мера может быть введена, если её примут на федеральном уровне.
Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что с 1 августа курортам разрешат принимать не привитых от ковида туристов, которые готовы поставить вакцину в течение трёх дней по прибытии на отдых. Сейчас гостей в отели края заселяют только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.
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