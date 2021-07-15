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Опрос показал, сколько таксистов Москвы и Подмосковья привились от ковида

Согласно данным исследования, в основном вакцинированные водители выбрали "Спутник V". У большинства из них не было зафиксировано каких-либо побочных эффектов и признаков недомогания.

15 июля, 14:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вакцинация является самым надёжным способом защитить себя и близких от коронавируса. В нашей стране с каждым днём становится всё больше желающих привиться от инфекции. Так, в Москве и области обе дозы вакцины уже поставили себе свыше 60% опрошенных водителей такси, 40% получили пока только первый компонент вакцины. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом заказа такси "Ситимобил", которые оказались в распоряжении Лайфа.

Согласно масштабному исследованию компании, перевозчики привились от ковида, так как хотят обезопасить окружающих и видят в этом рабочую необходимость. 35% респондентов начали проходить вакцинацию в июле, 30% — в мае-июне, 20% — в марте-апреле, ещё 9% — зимой этого года, а около 5% привились в конце 2020 года.

"Мы с самого начала поддерживаем инициативу Правительства Москвы, а также Московской области о вакцинации не менее 60% водителей. <...> За свой счёт мы организовали пункты вакцинации и закупили вакцины, чтобы водители смогли без предварительных записей, очередей и долгого ожидания сделать прививку", — сказал генеральный директор "Ситимобил", добавив, что пункты вакцинации открыты также для иностранных водителей компании.

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Отмечается, что около 80% вакцинированных водителей выбрали "Спутник V" для вакцинации. У большинства из них (95%) не было каких-либо побочных эффектов и признаков недомогания после прививки. Поэтому они готовы рекомендовать привиться своим близким и коллегам.

Между тем помимо открытия пунктов вакцинации и закупки вакцины "Ситимобил" активно мотивирует сотрудников сделать прививку. В качестве бонусов им предоставляют смены без комиссии, а также проводят различные конкурсы с призами. Например, в начале июля сервис запустил розыгрыш автомобиля, принять участие в нём могут водители, сделавшие прививку до 15 августа.

Отмечается, что в исследовании приняло участие 1700 вакцинированных водителей сервиса из Москвы и Подмосковья.

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Ранее сообщалось, что 71% госслужащих Правительства Москвы привились от коронавируса. Вакцинация защищает не только привитого человека, но и его близких, напомнила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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