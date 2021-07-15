Сосед рассказал о подозреваемом в убийстве алтайского участкового

Лайф пообщался с соседом подозреваемого в убийстве алтайского участкового. Видео © LIFE

Лайф пообщался с соседом жителя Алтайского края, которого подозревают в жестоком убийстве капитана полиции Владислава Неудахина. Выяснилось, что мужчина шесть лет живёт в чужой семье, помогая пожилой женщине по хозяйству. При этом никаких особых подозрений у местных он никогда не вызывал.

Собеседник рассказал, что Владимир Ш. в основном помогал его матери справляться с огородом и скотиной. В помощи мужчина никому никогда не отказывал и даже подсоблял соседям в строительстве дома. Свою судимость подозреваемый не скрывал от посторонних.

"Ничего такого плохого за ним не замечал. Ну рыбачил здесь, браконьерничал, ловили его здесь и с лодкой с мотором, и с рыбой", — рассказал сын пожилой женщины, у которой жил подозреваемый.

Когда вчера к Владимиру приехал участковый, то рецидивист с ним отъехал куда-то на полицейской машине, сообщил собеседник. Однако, по его словам, подозреваемый вернулся домой буквально уже через пять-семь минут. Затем он вроде как занялся поливом огорода. Мужчина отметил, что ночью подозреваемый пришёл домой в мокрой одежде и сразу лёг спать.