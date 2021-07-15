Лидер группы "АукцЫон" — о Мамонове: Не стало гениального человека

"Он был замечательным, хорошим человеком. Пётр Николаевич был гениальным человеком. Очень мудрым. Общались тогда, когда он приезжал в Питер, всегда нас посещал, чтобы поздороваться, обняться", — рассказал Лайфу Гаркуша.