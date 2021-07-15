Лидер группы "АукцЫон" — о Мамонове: Не стало гениального человека
В конце июня Пётр Николаевич попал в реанимацию с коронавирусом, а 15 июля скончался на 71-м году жизни.
Фото © ТАСС / Евгений Стукалин
Актёр и музыкант Пётр Мамонов был гениальным и мудрым человеком, рассказал Лайфу фронтмен группы "АукцЫон" Олег Гаркуша.
"Он был замечательным, хорошим человеком. Пётр Николаевич был гениальным человеком. Очень мудрым. Общались тогда, когда он приезжал в Питер, всегда нас посещал, чтобы поздороваться, обняться", — рассказал Лайфу Гаркуша.
Напомним, что в конце июня Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Он проходил лечение в московской больнице в Коммунарке. Первоначально его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, потом артисту временно чуть полегчало. А затем супруга Мамонова Ольга рассказала, что её мужу вновь стало хуже. 15 июля он скончался на 71-м году жизни.
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