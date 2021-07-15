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Вратарь "Спартака" Селихов получил травму и выбыл на три месяца

Накануне он вышел на поле в стартовом составе в матче против казанского "Рубина", сохранив свои ворота в неприкосновенности.

15 июля, 14:48
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов получил травму в матче товарищеского предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер с казанским "Рубином". Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.

27-летнему футболисту диагностировали сложный перелом пальца руки. Ему потребуется операция и длительная реабилитация.

"На восстановление уйдёт около трёх месяцев. Желаем Саше скорейшего возвращения в строй!"  говорится в заявлении пресс-службы красно-белых.

"Спартак" разгромил "Рубин" и одержал вторую победу на Кубке Париматч Премьер

"Спартак" разгромил "Рубин" и одержал вторую победу на Кубке Париматч Премьер

Накануне в матче с "Рубином" Селихов вышел на поле в стартовом составе. В перерыве его заменил в воротах Александр Максименко. Встреча, состоявшаяся на "Открытие-арене" в Москве, завершилась крупной победой "Спартака" — 4:0. Ранее команда Руя Витории в рамках Кубка Париматч Премьер с таким же счётом разгромила "Сочи".

Селихов перешёл в "Спартак" из пермского "Амкара" в декабре 2016 года, став в составе столичного клуба чемпионом России. Из-за постоянных травм он провёл за команду лишь 38 матчей во всех турнирах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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