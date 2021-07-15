Вратарь "Спартака" Селихов получил травму и выбыл на три месяца
Накануне он вышел на поле в стартовом составе в матче против казанского "Рубина", сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Фото © ФК "Спартак"
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов получил травму в матче товарищеского предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер с казанским "Рубином". Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.
27-летнему футболисту диагностировали сложный перелом пальца руки. Ему потребуется операция и длительная реабилитация.
"На восстановление уйдёт около трёх месяцев. Желаем Саше скорейшего возвращения в строй!" — говорится в заявлении пресс-службы красно-белых.
Накануне в матче с "Рубином" Селихов вышел на поле в стартовом составе. В перерыве его заменил в воротах Александр Максименко. Встреча, состоявшаяся на "Открытие-арене" в Москве, завершилась крупной победой "Спартака" — 4:0. Ранее команда Руя Витории в рамках Кубка Париматч Премьер с таким же счётом разгромила "Сочи".
Селихов перешёл в "Спартак" из пермского "Амкара" в декабре 2016 года, став в составе столичного клуба чемпионом России. Из-за постоянных травм он провёл за команду лишь 38 матчей во всех турнирах.
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