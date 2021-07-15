Вратарь "Спартака" Селихов получил травму и выбыл на три месяца

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов получил травму в матче товарищеского предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер с казанским "Рубином". Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.

27-летнему футболисту диагностировали сложный перелом пальца руки. Ему потребуется операция и длительная реабилитация.

"На восстановление уйдёт около трёх месяцев. Желаем Саше скорейшего возвращения в строй!" — говорится в заявлении пресс-службы красно-белых.

Накануне в матче с "Рубином" Селихов вышел на поле в стартовом составе. В перерыве его заменил в воротах Александр Максименко. Встреча, состоявшаяся на "Открытие-арене" в Москве, завершилась крупной победой "Спартака" — 4:0. Ранее команда Руя Витории в рамках Кубка Париматч Премьер с таким же счётом разгромила "Сочи".