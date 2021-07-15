НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

ЕР поможет Донбассу в разработке программы социально-экономического развития

Она затронет разные сферы жизни людей. В частности, будут обсуждаться создание новых рабочих мест, зарплаты, медицина и образование, а также молодёжная политика.

15 июля, 14:59
<p>Фото © ТАСС / Николай Тришин</p>

Фото © ТАСС / Николай Тришин

"Единая Россия" поможет ДНР и ЛНР в разработке программы развития. Будут приняты во внимание те предложения, которые поступили от местных жителей. Об этом в ходе визита в Донецк сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Информация опубликована на сайте ЕР.

"Программа включает весь спектр жизни: новые рабочие места, достойная зарплата, вопросы, связанные с развитием медицины и образования на территории Донбасса, молодёжной политики. Весь набор этих вопросов каждые две-три недели я буду обсуждать в ДНР и ЛНР", — объяснил парламентарий.

Отмечается, что 14 и 15 июля в Донбассе проходят форумы граждан России. В числе организаторов — партия "Единая Россия" и общественная организация "Русский центр". В рамках мероприятий участники ведут обсуждение прав соотечественников, роли современной России в политике, культуре, медицине, науке, спорте, образовании, IT-технологиях, вопросов поддержки жителей Донбасса.

Украинский генерал озвучил единственный вариант "вернуть" Крым

Украинский генерал озвучил единственный вариант "вернуть" Крым

Напомним, что уже 611 тысяч жителей Луганской и Донецкой Народных Республик получили российские паспорта по упрощённой схеме.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Песков: Пауза в работе "нормандского формата" связана с невыполнением Украиной "Минска-2"

вчера в 10:47

В ОП РФ поддержали предложение "Единой России" по детям медиков из красных зон

сегодня в 13:11

Путин направил соболезнования властям ФРГ в связи с гибелью людей в катастрофическом наводнении

сегодня в 15:51

Актёр Иншаков — о Петре Мамонове: Своеобразный, очень добрый

сегодня в 16:21

Мать рассказала о состоянии школьника, отправленного сибиряком в нокдаун за чипсы

сегодня в 16:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1