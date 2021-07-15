ЕР поможет Донбассу в разработке программы социально-экономического развития

"Единая Россия" поможет ДНР и ЛНР в разработке программы развития. Будут приняты во внимание те предложения, которые поступили от местных жителей. Об этом в ходе визита в Донецк сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Информация опубликована на сайте ЕР.

"Программа включает весь спектр жизни: новые рабочие места, достойная зарплата, вопросы, связанные с развитием медицины и образования на территории Донбасса, молодёжной политики. Весь набор этих вопросов каждые две-три недели я буду обсуждать в ДНР и ЛНР", — объяснил парламентарий.

Отмечается, что 14 и 15 июля в Донбассе проходят форумы граждан России. В числе организаторов — партия "Единая Россия" и общественная организация "Русский центр". В рамках мероприятий участники ведут обсуждение прав соотечественников, роли современной России в политике, культуре, медицине, науке, спорте, образовании, IT-технологиях, вопросов поддержки жителей Донбасса.