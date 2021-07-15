Лайф узнал имена погибшей и пострадавших в резне в автобусе под Ростовом

Лайф узнал имена погибшей и пострадавших в результате резни в автобусе в Ростовской области, который следовал из Азова в село Круглое. По данным нашего источника, 51-летний С.Ч. Нам смертельно ранил 33-летнюю Н.М. Гайденко и подался в бега.

Пострадавшие при нападении — 61-летняя Т.Н. Пронина и 55-летняя И.А. Балдина — доставлены в горбольницу № 4 города Азова. У Прониной врачи диагностировали проникающее ранение брюшной полости, у Балдиной — ранение грудной клетки.