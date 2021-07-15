Лайф узнал имена погибшей и пострадавших в резне в автобусе под Ростовом
51-летний подозреваемый скрылся с места расправы, его ищут правоохранители. Мотив совершения преступления пока не понятен.
Скриншот видео © СУ СК РФ по Ростовской области
Лайф узнал имена погибшей и пострадавших в результате резни в автобусе в Ростовской области, который следовал из Азова в село Круглое. По данным нашего источника, 51-летний С.Ч. Нам смертельно ранил 33-летнюю Н.М. Гайденко и подался в бега.
Пострадавшие при нападении — 61-летняя Т.Н. Пронина и 55-летняя И.А. Балдина — доставлены в горбольницу № 4 города Азова. У Прониной врачи диагностировали проникающее ранение брюшной полости, у Балдиной — ранение грудной клетки.
Как уже писал Лайф, нападение пассажир совершил внезапно, после чего быстро скрылся. Сейчас полиция ищет подозреваемого, это мужчина в тёмно-коричневых бриджах, сланцах и светлом поло.
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