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Лайф узнал имена погибшей и пострадавших в резне в автобусе под Ростовом

51-летний подозреваемый скрылся с места расправы, его ищут правоохранители. Мотив совершения преступления пока не понятен.

15 июля, 15:27
<p>Скриншот видео © СУ СК РФ по Ростовской области</p>

Скриншот видео © СУ СК РФ по Ростовской области

Лайф узнал имена погибшей и пострадавших в результате резни в автобусе в Ростовской области, который следовал из Азова в село Круглое. По данным нашего источника, 51-летний С.Ч. Нам смертельно ранил 33-летнюю Н.М. Гайденко и подался в бега.

Пострадавшие при нападении — 61-летняя Т.Н. Пронина и 55-летняя И.А. Балдина — доставлены в горбольницу № 4 города Азова. У Прониной врачи диагностировали проникающее ранение брюшной полости, у Балдиной — ранение грудной клетки.

СК показал кадры с места резни в автобусе под Ростовом

СК показал кадры с места резни в автобусе под Ростовом

Как уже писал Лайф, нападение пассажир совершил внезапно, после чего быстро скрылся. Сейчас полиция ищет подозреваемого, это мужчина в тёмно-коричневых бриджах, сланцах и светлом поло.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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