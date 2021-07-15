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У звезды "Острых козырьков" остановилось сердце спустя несколько часов, как его выписали из больницы

Медики отправили Тоби домой, поставив диагноз "гастрит", который вообще ничего общего с его симптомами не имел.

15 июля, 15:51

Фото © Facebook / Toby Kirkup

48-летний британский актёр Тоби Киркап, который многим запомнился по сериалам "Острые козырьки" и "Ферма Эммердейл", умер летом 2020 года от остановки сердца. Однако оказалось, что подробности его смерти вызывают подозрения не только у его семьи, но и у фанатов. Год назад актёр обратился в больницу с классическими жалобами — у него болело в груди и в руках было странное покалывающее ощущение.

Фото © Facebook / Toby Kirkup

Фото © Facebook / Toby Kirkup

После краткого обследования, которое должно было выявить у Тоби проблемы с сердцем, врачи поставили ему диагноз "гастрит" и отправили домой. Мужчина выпил обезболивающее и сразу лёг спать, но боль тише не становилась, зато началась рвота. И спустя несколько часов после выписки актёр умер от остановки сердца, пишет The Sun.

Фото © Facebook / Toby Kirkup

Фото © Facebook / Toby Kirkup

После вскрытия эксперт установил, что Тоби Киркап умер по естественным причинам. Мужчина хоть и занимался спортом, предпочитая активный отдых — плавание и лыжи, но злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Такие выводы немало возмутили родственников актёра, ведь для них было очевидным, что лечение Тоби ему совсем не подходило и причиной смерти могла стать врачебная ошибка.

Фото © Facebook / Toby Kirkup

Фото © Facebook / Toby Kirkup

Семья актёра подала в суд, и на первом слушании уже были установлены новые детали — о неверном диагнозе. В свете открывшихся обстоятельств следующее слушание назначили уже на 30 сентября.

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Авторы
Анна Бояршина
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