Шизофреник трижды умолял о госпитализации, пока не убил 11-месячного сына, которого считал дьяволом

Трагедия с непростыми обстоятельствами произошла в Манчестере, Великобритания. 23-летний Зак Беннет-Эко вышел днём на прогулку со своим 11-месячным сыном Закари. Остановившись на мосту, молодой отец взял на руки малыша, покачал его немного, а затем швырнул в воду. Очевидцы в ужасе кинулись спасать ребёнка и звонить в экстренные службы, а Зак спокойно дошёл до ближайшего кафе, сел там за столик и принялся ждать, пишет Metro.

Фото © Twitter / 𝓔𝓵𝓲𝔃𝓪𝓫𝓮𝓽𝓱 𝓛𝓲𝓵𝓵𝔂

Спасателям не удалось помочь маленькому Закари, и полиция арестовала отца-монстра. Но, как оказалось, Заку самому требовалась медицинская помощь. Мужчина состоял на психиатрическом учёте с диагнозом "шизофрения". Парень проходил лечение и получал необходимые таблетки, но всё закончилось с его переездом. Вместе с мамой малыша — Эммой Флуд — они обосновались в Манчестере, и медики потеряли пациента из виду.

Фото © Twitter / Capital North West News

Дела у семьи шли неважно: денег ни на что не хватало, были постоянные проблемы с жильём, а все друзья и родственники остались в другом городе. Ситуация с пандемией лишь ухудшила состояние Зака, который серьёзно считал, что его 11-месячный малыш на самом деле демон. Парень сам обратился в больницу за помощью, но там ему отказали из-за каких-то бюрократических мелочей. Он три раза приходил в лечебницу, но всё было зря. А спустя три дня после последнего неудачного визита врачей Зак взял ребёнка и пошёл к мосту.

Фото © Twitter / Rob Smith