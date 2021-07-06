Шизофреник трижды умолял о госпитализации, пока не убил 11-месячного сына, которого считал дьяволом
В последний раз Зак обращался в больницу за три дня до трагедии, но и тогда ему не смогли помочь, не выдав таблетки и отправив домой.
Трагедия с непростыми обстоятельствами произошла в Манчестере, Великобритания. 23-летний Зак Беннет-Эко вышел днём на прогулку со своим 11-месячным сыном Закари. Остановившись на мосту, молодой отец взял на руки малыша, покачал его немного, а затем швырнул в воду. Очевидцы в ужасе кинулись спасать ребёнка и звонить в экстренные службы, а Зак спокойно дошёл до ближайшего кафе, сел там за столик и принялся ждать, пишет Metro.
Спасателям не удалось помочь маленькому Закари, и полиция арестовала отца-монстра. Но, как оказалось, Заку самому требовалась медицинская помощь. Мужчина состоял на психиатрическом учёте с диагнозом "шизофрения". Парень проходил лечение и получал необходимые таблетки, но всё закончилось с его переездом. Вместе с мамой малыша — Эммой Флуд — они обосновались в Манчестере, и медики потеряли пациента из виду.
Фото © Twitter / Capital North West News
Дела у семьи шли неважно: денег ни на что не хватало, были постоянные проблемы с жильём, а все друзья и родственники остались в другом городе. Ситуация с пандемией лишь ухудшила состояние Зака, который серьёзно считал, что его 11-месячный малыш на самом деле демон. Парень сам обратился в больницу за помощью, но там ему отказали из-за каких-то бюрократических мелочей. Он три раза приходил в лечебницу, но всё было зря. А спустя три дня после последнего неудачного визита врачей Зак взял ребёнка и пошёл к мосту.
Фото © Twitter / Rob Smith
Медицинская система потеряла своего пациента, и в результате он не получал необходимое лечение и медикаменты, что и привело к трагедии. Все участники этой системы приносят свои глубочайшие соболезнования, а мы займёмся этим делом и примем все меры, чтобы подобное никогда больше не повторилось
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