Актёр Иншаков — о Петре Мамонове: Своеобразный, очень добрый
По словам каскадёра, артист был человеком, помешанным на хобби, музыке, песнях и стихах.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Талантливым и очень душевным запомнил основателя группы "Звуки Му" Петра Мамонова президент Гильдии каскадёров Александр Иншаков. Своими мыслями киноактёр поделился с Лайфом.
"Мы не виделись давно, последний раз снимались вместе в фильме", — вспомнил Александр Иншаков.
Наш собеседник назвал Петра Мамонова своеобразным и специфическим человеком, но при этом очень хорошим и добрым, помешанным на своём хобби, музыке, песнях и стихах.
"Талантливый парень. И очень тёплый! По крайней мере, для меня", — признался Иншаков.
Напомним, в конце июня Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Он проходил лечение в московской больнице в Коммунарке. Первоначально его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, потом артисту временно чуть полегчало. А затем супруга Мамонова Ольга рассказала, что её мужу вновь стало хуже. 15 июля музыкант скончался.
Лента новостей
Мать рассказала о состоянии школьника, отправленного сибиряком в нокдаун за чипсы
сегодня в 16:11
На Кубани неизвестный застрелил двух пенсионеров, причиной расправы могло стать наследство
сегодня в 15:59
"Больные люди": В Совфеде жёстко раскритиковали предложение Европарламента не признавать итоги выборов в Госдуму
сегодня в 15:58
Комментариев: 0