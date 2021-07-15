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Актёр Иншаков — о Петре Мамонове: Своеобразный, очень добрый

По словам каскадёра, артист был человеком, помешанным на хобби, музыке, песнях и стихах.

15 июля, 16:21
<p>Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Талантливым и очень душевным запомнил основателя группы "Звуки Му" Петра Мамонова президент Гильдии каскадёров Александр Иншаков. Своими мыслями киноактёр поделился с Лайфом.

"Мы не виделись давно, последний раз снимались вместе в фильме", — вспомнил Александр Иншаков.

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Наш собеседник назвал Петра Мамонова своеобразным и специфическим человеком, но при этом очень хорошим и добрым, помешанным на своём хобби, музыке, песнях и стихах.

"Талантливый парень. И очень тёплый! По крайней мере, для меня", — признался Иншаков.

Напомним, в конце июня Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Он проходил лечение в московской больнице в Коммунарке. Первоначально его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, потом артисту временно чуть полегчало. А затем супруга Мамонова Ольга рассказала, что её мужу вновь стало хуже. 15 июля музыкант скончался.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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