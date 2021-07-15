Актёр Иншаков — о Петре Мамонове: Своеобразный, очень добрый

Талантливым и очень душевным запомнил основателя группы "Звуки Му" Петра Мамонова президент Гильдии каскадёров Александр Иншаков. Своими мыслями киноактёр поделился с Лайфом.

"Мы не виделись давно, последний раз снимались вместе в фильме", — вспомнил Александр Иншаков.

Наш собеседник назвал Петра Мамонова своеобразным и специфическим человеком, но при этом очень хорошим и добрым, помешанным на своём хобби, музыке, песнях и стихах.