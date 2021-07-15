На Кубани неизвестный застрелил двух пенсионеров, причиной расправы могло стать наследство
Жертвами преступника стали 83-летний мужчина и его 82-летняя супруга. Злоумышленник находится в бегах и может иметь при себе охотничье ружьё.
Фото © Shutterstock
Неизвестный мужчина расстрелял пожилую пару прямо у них дома. Инцидент произошёл в станице Краснооктябрьской в Краснодарском крае 14 июля. Сейчас злоумышленника ищут. По данным kp.ru, причиной жестокой расправы могли стать споры из-за наследства.
Жертвами преступника стали 83-летний пенсионер и его 82-летняя супруга. Ранения, которые получили пенсионеры, оказались смертельными — преступник целился точно в голову. Вечером 14 июля тела погибших обнаружил родственник. Как сообщили соседи, было слышно три выстрела.
"Говорят, ворвался он уже поздно, семья легла спать. Не исключено, что убивал их он прямо в кровати, они толком ничего не смогли понять", — цитирует газета местную жительницу.
Преступник, скрывшийся с места расправы, вооружён и находится на свободе. При себе он может иметь охотничье ружьё 12-го калибра.
По данным издания, подозреваемым может оказаться 32-летний родственник убитых. У него есть мотив — спор из-за наследства, который он проиграл в суде. Однако пока причастность этого человека к убийству пенсионеров устанавливается.
А ранее в Подмосковье пенсионер не поделил наследство с родственниками и застрелил их. Племянник успел спастись — он перелез через забор и скрылся. Источник Лайфа рассказал подробности произошедшего.
Лента новостей
"Больные люди": В Совфеде жёстко раскритиковали предложение Европарламента не признавать итоги выборов в Госдуму
сегодня в 15:58
Путин направил соболезнования властям ФРГ в связи с гибелью людей в катастрофическом наводнении
сегодня в 15:51
Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев умер от последствий коронавируса
сегодня в 15:49
Комментариев: 0