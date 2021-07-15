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"Больные люди": В Совфеде жёстко раскритиковали предложение Европарламента не признавать итоги выборов в Госдуму

Там отметили, что подобные инициативы исходят от "агрессивного меньшинства" с "комплексом неполноценности". Москва к таким выходкам Брюсселя привыкла, указал сенатор.

15 июля, 15:58

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Европа является образованием больной демократии с больными политиками, которые выступают со странными инициативами из-за комплекса неполноценности. Об этом в разговоре с Лайфом заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя прозвучавшее в Европарламенте предложение не признавать итогов выборов в Государственную думу.

"Европа — это образование больной демократии, и политики там абсолютно больные люди. Поэтому принимать решения о непризнании выборов за два месяца до их проведения показательно характеризует их больную евросоюзовскую демократию", — объяснил Цеков.

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По словам сенатора, в России давно привыкли к такому поведению европейцев. Брюссель теперь "санкции под выборы придумывает", от чего страдает сам ЕС. Подобное решение было ожидаемым и исходит оно от "агрессивного меньшинства".

"Европейские политики, по-моему, с комплексом неполноценности. Они не могут согласиться с тем, что Россия — великая страна, живёт по своим законам и не позволяет вмешиваться во внутренние дела. В том числе и в выборы. Из-за этого комплекса неполноценности они штампуют подобные решения. Это абсолютно ожидаемо", — отметил Цеков.

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Напомним, ранее Комитет Европарламента по иностранным делам призвал Евросоюз подготовиться к непризнанию результатов предстоящих выборов в нижнюю палату российского парламента.

Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы — в частности, девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России ранее показал логотип и слоган предстоящего голосования.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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