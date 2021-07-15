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Путин направил соболезнования властям ФРГ в связи с гибелью людей в катастрофическом наводнении

По последним данным, в результате буйства стихии на западе и юго-западе европейской страны скончалось по меньшей мере 42 человека, ещё около 70 пропали без вести.

15 июля, 15:51
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/dwnews/status/1415610410041024520/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DW News</a></p>

Фото © Twitter / DW News

Президент России Владимир Путин выразил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру соболезнования в связи с гибелью людей в результате сильного наводнения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — обратился к жителям ФРГ российский лидер.

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Ранее Лайф сообщал, что в западной части Германии произошло катастрофическое наводнение, погибло по меньшей мере 42 человека. Отмечается, что в результате разгула стихии примерно 70 человек пропали без вести. Отметим, что сильные дожди продолжаются в Германии с 12 июля из-за циклона "Бернд". По данным синоптиков, в ряде регионов ФРГ до конца недели сохранятся экстремальные погодные условия, включая грозы и продолжительные ливни.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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