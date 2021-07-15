Путин направил соболезнования властям ФРГ в связи с гибелью людей в катастрофическом наводнении
По последним данным, в результате буйства стихии на западе и юго-западе европейской страны скончалось по меньшей мере 42 человека, ещё около 70 пропали без вести.
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Президент России Владимир Путин выразил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру соболезнования в связи с гибелью людей в результате сильного наводнения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — обратился к жителям ФРГ российский лидер.
Ранее Лайф сообщал, что в западной части Германии произошло катастрофическое наводнение, погибло по меньшей мере 42 человека. Отмечается, что в результате разгула стихии примерно 70 человек пропали без вести. Отметим, что сильные дожди продолжаются в Германии с 12 июля из-за циклона "Бернд". По данным синоптиков, в ряде регионов ФРГ до конца недели сохранятся экстремальные погодные условия, включая грозы и продолжительные ливни.
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