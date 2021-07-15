Путин направил соболезнования властям ФРГ в связи с гибелью людей в катастрофическом наводнении

Президент России Владимир Путин выразил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру соболезнования в связи с гибелью людей в результате сильного наводнения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — обратился к жителям ФРГ российский лидер.