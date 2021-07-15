НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мать рассказала о состоянии школьника, отправленного сибиряком в нокдаун за чипсы

Пострадавший мальчик сейчас находится дома, ему прописали лекарства. Ночью после ударов ребёнка тошнило и рвало, он терял сознание, а утром у него болела голова.

15 июля, 16:11
<p>Скриншот видео © Соцсети</p>

Скриншот видео © Соцсети

Медицинское обследование отправленного сибиряком в нокдаун школьника из Краснообска Новосибирской области показало закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Об этом мать мальчика рассказала телеканалу "360".

Школьника ударил отец ребёнка, у которого кто-то из ребят во дворе отобрал пачку чипсов. Родственница пострадавшего отметила, что её сын не имел к этому отношения.

Сибиряк одним ударом отправил в нокдаун 10-летнего мальчика

Сибиряк одним ударом отправил в нокдаун 10-летнего мальчика

"Там было всё без разбора. Подлетел, ударил. Поорали с женой, что "так вам и надо", и решили, что они герои дня", — заявила собеседница.

Мать побитого школьника призналась, что после того, как она увидела ужасные кадры драки, решила, что не оставит это дело. Сотрудники полиции, с её слов, не планировали что-либо предпринимать. Представители правопорядка даже заявление приняли в административном порядке. Но после того как информация о драке появилась в соцсетях, дело о побоях переквалифицировали в уголовное.

В Красноярске "яжемать" прилюдно поставила на колени "обидчика" сына и заставила извиниться

В Красноярске "яжемать" прилюдно поставила на колени "обидчика" сына и заставила извиниться

Женщина поделилась, что "суперотец", отомстивший малолетнему за чипсы сына, написал в объяснении, что он безработный. Род его деятельности неизвестен. Также папаша отметил, что его ребёнок пожаловался, что трое неизвестных ребят сначала пытались отобрать у него самокат.

"Никто ничего забирать у него не пытался. А потом у него отобрали пачку чипсов эти же трое детей", — рассказала мама отправленного в нокдаун мальчика.

Пострадавший сейчас находится дома. Ему прописали лекарства. Ночью школьника тошнило и рвало, он терял сознание, а утром у него болела голова.

А ранее другой житель Новосибирской области избил 13-летнего мальчика. Причиной конфликта стали сломанные качели во дворе многоэтажного дома. Инцидент также попал на камеры.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Сибиряк одним ударом отправил в нокдаун 10-летнего мальчика

сегодня в 09:10

Суд арестовал 42 фигурантов дела о массовой драке на юго-востоке Москвы

вчера в 17:31

На Кубани неизвестный застрелил двух пенсионеров, причиной расправы могло стать наследство

сегодня в 15:59

"Больные люди": В Совфеде жёстко раскритиковали предложение Европарламента не признавать итоги выборов в Госдуму

сегодня в 15:58

У звезды "Острых козырьков" остановилось сердце спустя несколько часов, как его выписали из больницы

сегодня в 15:51

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1