Власти омской деревни подадут заявку на ремонт улицы, на состояние которой пожаловались Меркель
По словам представителей регионального правительства, проект реставрации согласовывался до обращения жителей к канцлеру ФРГ.
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В Омской области администрация Троицкого поселения до конца года согласует корректировку проекта реконструкции дороги после обращения местных жителей к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антона Заева.
"В Министерстве строительства тема ремонта улицы в Верхнем Карбуше рассматривалась задолго до обращения жителей деревни к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Мы встречались и обсуждали этот вопрос с депутатами всех уровней и главой Троицкого поселения", — отметили там.
В пресс-службе объяснили, что местными властями будут оперативно скорректированы расчёты и смета, ранее проект потерял актуальность из-за изменений в стоимости. Такой шаг позволит подать заявку на конкурсный отбор уже в этом году.
Напомним, что жители попросили Меркель помочь с ремонтом главной улицы в Верхнем Карбуше. В ней проживает около 500 человек. Обращение было размещено в начале июня 2021 года в социальной сети "ВКонтакте". В описании к записи отмечалось, что текст обращения переведён на немецкий язык и направлен в офис федерального канцлера Германии. В Кремле назвали подобный шаг местных жителей оправданным.
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