Власти омской деревни подадут заявку на ремонт улицы, на состояние которой пожаловались Меркель

В Омской области администрация Троицкого поселения до конца года согласует корректировку проекта реконструкции дороги после обращения местных жителей к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антона Заева.

"В Министерстве строительства тема ремонта улицы в Верхнем Карбуше рассматривалась задолго до обращения жителей деревни к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Мы встречались и обсуждали этот вопрос с депутатами всех уровней и главой Троицкого поселения", — отметили там.

В пресс-службе объяснили, что местными властями будут оперативно скорректированы расчёты и смета, ранее проект потерял актуальность из-за изменений в стоимости. Такой шаг позволит подать заявку на конкурсный отбор уже в этом году.