Под Архангельском пьяный водитель попытался вплавь удрать от полиции. Видео © Пресс-служба УМВД России по Архангельской области

В Архангельской области полицейские задержали нетрезвого водителя, в ходе преследования им пришлось пересесть с машины на лодку. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

История началась с того, что ранним утром сотрудники ДПС города Северодвинска заметили подозрительный автомобиль. Они потребовали, чтобы водитель остановился, но тот решил удрать на полной скорости.

Однако преследование на суше не продлилось долго. Владелец бросил свою машину около гаражного кооператива на берегу залива, подбежал к воде и стал уплывать. Полицейские не растерялись и попросили вёсельную лодку у местного рыбака.

Горе-водитель, будучи нетрезвым, проплыл 50 метров и стал терять силы. Сотрудники ДПС помогли ему забраться в лодку, тот уже был почти без одежды, лишь в носке.

Выяснилось, что у водителя была средняя степень опьянения. В отношении него составлено пять протоколов об административных правонарушениях. Мужчине грозит крупный штраф и лишение прав на срок до двух лет.