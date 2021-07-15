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Под Архангельском пьяный водитель попытался вплавь удрать от полиции

Горе-пловец в одном носке потерял силы, оказавшись вдали от берега. Мужчину спасли, ему светит крупный штраф, а также лишение прав на два года.

15 июля, 17:22

Скриншот видео © Пресс-служба УМВД России по Архангельской области

Под Архангельском пьяный водитель попытался вплавь удрать от полиции. Видео © Пресс-служба УМВД России по Архангельской области

В Архангельской области полицейские задержали нетрезвого водителя, в ходе преследования им пришлось пересесть с машины на лодку. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

История началась с того, что ранним утром сотрудники ДПС города Северодвинска заметили подозрительный автомобиль. Они потребовали, чтобы водитель остановился, но тот решил удрать на полной скорости.

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Однако преследование на суше не продлилось долго. Владелец бросил свою машину около гаражного кооператива на берегу залива, подбежал к воде и стал уплывать. Полицейские не растерялись и попросили вёсельную лодку у местного рыбака.

Горе-водитель, будучи нетрезвым, проплыл 50 метров и стал терять силы. Сотрудники ДПС помогли ему забраться в лодку, тот уже был почти без одежды, лишь в носке.

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Выяснилось, что у водителя была средняя степень опьянения. В отношении него составлено пять протоколов об административных правонарушениях. Мужчине грозит крупный штраф и лишение прав на срок до двух лет.

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А ранее в Перми задержали депутата Госдумы Алексея Бурнашова пьяным за рулём. Он отказался пройти тест на алкоголь, ударил инспектора по лицу и предпринял попытку скрыться. Тогда на Бурнашова надели наручники и составили административный протокол. По факту применения насилия к полицейскому проводится проверка.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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