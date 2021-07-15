"На концертах много раз бывал. Величайший был человек, будет очень не хватать его", — поделился Фирсов.

Он отметил, что виделся с Мамоновым последний раз лет пять или шесть назад, когда музыкант приезжал в Петербург. Продюсер добавил, что хоть они и не были с артистом лучшими друзьями, но при этом очень хорошо знали друг друга.