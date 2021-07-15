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"Будет очень не хватать его": Продюсер Фирсов назвал Мамонова величайшим человеком

В конце июня 70-летний основатель группы "Звуки Му" попал в реанимацию с ковидом, а 15 июля его не стало.

15 июля, 17:04
<p>Пётр Мамонов. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Пётр Мамонов. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Директор клуба "Камчатка", заведующий фонотекой Ленинградского рок-клуба, музыкальный продюсер Сергей Фирсов в беседе с Лайфом заявил, что основатель группы "Звуки Му" Пётр Мамонов был очень интересным, необычным и ярким человеком.

"На концертах много раз бывал. Величайший был человек, будет очень не хватать его", — поделился Фирсов.

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Он отметил, что виделся с Мамоновым последний раз лет пять или шесть назад, когда музыкант приезжал в Петербург. Продюсер добавил, что хоть они и не были с артистом лучшими друзьями, но при этом очень хорошо знали друг друга.

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Напомним, в конце июня Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Он проходил лечение в московской больнице в Коммунарке. Первоначально его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, потом артисту временно чуть полегчало. А затем супруга Мамонова Ольга рассказала, что её мужу вновь стало хуже. 15 июля музыкант скончался.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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