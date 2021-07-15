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В Москве могут установить памятную доску Петру Мамонову

Не исключено, что с таким предложением к столичным властям обратятся поклонники музыканта.

15 июля, 17:49
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В Москве может появиться доска в память о музыканте, основателе группы "Звуки Му" Петре Мамонове. Её могут разместить на доме, где жил артист, рассказал в беседе с Лайфом депутат Московской городской думы и председатель комиссии по культуре Евгений Герасимов.

"Если жители дома, где Мамонов жил, учитывая его творчество и то, что у него достаточно большое количество поклонников, и если таковые в доме были, захотят увековечить его память, поступят обращения, то я поддержу это предложение", — заявил нам Евгений Герасимов.

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"Самое главное, что сказал нам Бог, — СМЕРТИ НЕТ": Что рассказывал Пётр Мамонов читателям Лайфа о Боге, любви, людях и жизни

Напомним, что в конце июня Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Он проходил лечение в московской больнице в Коммунарке. Первоначально его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, потом артисту временно чуть полегчало. А затем супруга Мамонова Ольга рассказала, что её мужу вновь стало хуже. 15 июля он скончался на 71-м году жизни.

СМИ узнали, где похоронят Петра Мамонова

СМИ узнали, где похоронят Петра Мамонова

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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