В Москве могут установить памятную доску Петру Мамонову
Не исключено, что с таким предложением к столичным властям обратятся поклонники музыканта.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
В Москве может появиться доска в память о музыканте, основателе группы "Звуки Му" Петре Мамонове. Её могут разместить на доме, где жил артист, рассказал в беседе с Лайфом депутат Московской городской думы и председатель комиссии по культуре Евгений Герасимов.
"Если жители дома, где Мамонов жил, учитывая его творчество и то, что у него достаточно большое количество поклонников, и если таковые в доме были, захотят увековечить его память, поступят обращения, то я поддержу это предложение", — заявил нам Евгений Герасимов.
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Напомним, что в конце июня Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Он проходил лечение в московской больнице в Коммунарке. Первоначально его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, потом артисту временно чуть полегчало. А затем супруга Мамонова Ольга рассказала, что её мужу вновь стало хуже. 15 июля он скончался на 71-м году жизни.
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