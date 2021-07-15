В Москве могут установить памятную доску Петру Мамонову

В Москве может появиться доска в память о музыканте, основателе группы "Звуки Му" Петре Мамонове. Её могут разместить на доме, где жил артист, рассказал в беседе с Лайфом депутат Московской городской думы и председатель комиссии по культуре Евгений Герасимов.

"Если жители дома, где Мамонов жил, учитывая его творчество и то, что у него достаточно большое количество поклонников, и если таковые в доме были, захотят увековечить его память, поступят обращения, то я поддержу это предложение", — заявил нам Евгений Герасимов.