СМИ узнали, где похоронят Петра Мамонова

Музыкант, основатель группы "Звуки Му", актёр Пётр Мамонов будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Об этом в беседе с ТАСС сообщил источник в сфере культуры, знакомый с пожеланиями близких артиста.

"Петра Мамонова похоронят на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств. Дата похорон пока не определена", — указал собеседник агентства.