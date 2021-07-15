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СМИ узнали, где похоронят Петра Мамонова

16 июля семья артиста официально объявит о месте и времени прощания.

15 июля, 17:37

Фото © Wikipedia

Музыкант, основатель группы "Звуки Му", актёр Пётр Мамонов будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Об этом в беседе с ТАСС сообщил источник в сфере культуры, знакомый с пожеланиями близких артиста.

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"Петра Мамонова похоронят на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств. Дата похорон пока не определена", — указал собеседник агентства.

Семья Мамонова опубликовала в "Фейсбуке" пост, в котором указала, что о времени и месте похорон будет объявлено 16 июля.

Напомним, в конце июня Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Он проходил лечение в московской больнице в Коммунарке. Первоначально его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, потом артисту временно чуть полегчало. А затем супруга Мамонова Ольга рассказала, что её мужу вновь стало хуже. 15 июля музыкант скончался.


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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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