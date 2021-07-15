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Дерматолог рассказал, как защитить детей от солнца

По словам врача, во время походов на пляж детей в возрасте от трёх лет следует обильно смазывать солнцезащитным кремом.

15 июля, 18:06
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Врач-дерматолог Александр Чижов в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" рассказал, как защитить кожу детей от палящего солнца.

"До трёх лет детей в принципе нежелательно оставлять на открытом солнце, то есть без одежды. Они желательно и купаться должны в одежде специальной с защитой от ультрафиолета", — сообщил Чижов.

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По его словам, до трёх лет нужно следить, чтобы малыш находился в тени. После трёх следует использовать большое количество солнцезащитных средств.

"Однако это тоже не панацея", — уточнил врач-дерматолог.

Ранее врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева назвала болезни, которые могут обостриться под действием солнца. Особую угрозу светило представляет для людей со светлым типом кожи.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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