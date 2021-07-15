Под Красноярском вооружённый ножом мужчина ранил водителя и пассажиров автобуса

33-летний мужчина нанёс ножевые ранения водителю и пассажирам автобуса, следовавшего из Красноярска в Минусинск. Об этом Лайфу сообщили в региональном главке МВД РФ.

"По предварительным данным, около 21 часа (17:00 мск) один из пассажиров автобуса без видимых причин напал с ножом на водителя во время движения и нанёс ему телесные повреждения. Кроме того, ударил ножом двух пассажиров: мужчину и женщину", — уточнили в ведомстве.

После нападения злоумышленник нанёс увечья себе. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд ДПС. Правоохранители доставили троих пострадавших в ближайшую больницу. Подозреваемый также был госпитализирован, сейчас он находится под охраной полиции. Мотив совершения преступления пока не понятен. По нашим данным, нападавший — Ю.В. Нечепуренко.