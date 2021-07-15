Под Красноярском вооружённый ножом мужчина ранил водителя и пассажиров автобуса
Неадекват нанёс увечье и себе. В результате пострадавших и злоумышленника увезли в больницу. Мотив совершения преступления пока не понятен.
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33-летний мужчина нанёс ножевые ранения водителю и пассажирам автобуса, следовавшего из Красноярска в Минусинск. Об этом Лайфу сообщили в региональном главке МВД РФ.
"По предварительным данным, около 21 часа (17:00 мск) один из пассажиров автобуса без видимых причин напал с ножом на водителя во время движения и нанёс ему телесные повреждения. Кроме того, ударил ножом двух пассажиров: мужчину и женщину", — уточнили в ведомстве.
После нападения злоумышленник нанёс увечья себе. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд ДПС. Правоохранители доставили троих пострадавших в ближайшую больницу. Подозреваемый также был госпитализирован, сейчас он находится под охраной полиции. Мотив совершения преступления пока не понятен. По нашим данным, нападавший — Ю.В. Нечепуренко.
Ранее сегодня в Ростовской области 51-летний мужчина нанёс ножевые ранения пассажирам автобуса, следовавшего из Азова в село Круглое. В результате полученных ранений 33-летняя женщина погибла на месте, ещё две пассажирки были госпитализированы, одна из них умерла в больнице. Как уже писал Лайф, нападение пассажир совершил внезапно, после чего быстро скрылся. Сейчас полиция ищет подозреваемого, это мужчина в тёмно-коричневых бриджах, сланцах и светлом поло.
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