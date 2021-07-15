РБК: Шойгу обязал российских военных изучить статью Путина об Украине

Согласно указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу, статья президента Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" включена в список обязательных для изучения тем военно-политической подготовки, сообщает РБК со ссылкой на источники в оборонном ведомстве. Эту информацию, как указывает издание, подтвердили и в Главном военно-политическом управлении министерства. Связано нововведение с откликом, который материал вызвал в военной среде.

"Из-за большого числа военнослужащих в составе Российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде", — заявил собеседник РБК.

Как подчёркивает источник, все российские военнослужащие разделяют тезис о единстве русских, украинцев и белорусов. В связи с этим существует необходимость более подробного изучения приведённых в статье исторических фактов.

Статья Путина об Украине была опубликована 12 июля. Она выпущена в двух вариантах — на русском и украинском языках. В ней российский лидер назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. В своей статье российский лидер ещё раз назвал русских и украинцев одним народом, напомнив о наших общих цивилизационных истоках. Российский лидер описал, как Украину шаг за шагом втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — "превратить Украину в плацдарм против России", но Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной".

На следующий день после выхода материала об Украине Путин дал расширенные комментарии о смысле и целях его написания. Российский лидер отметил, что его работа является аналитическим материалом, основанным на исторических фактах, событиях и документах.