Долю Грачевского в "Ералаше" оценили в 60 миллионов рублей

Иск первой жены Бориса Грачевского Галины к наследникам сценариста и его последней супруге Екатерине Белоцерковской Останкинский районный суд Москвы оставил без движения. О перипетиях делёжки наследства создателя "Ералаша" сообщает РИА ФАН.

Галина Грачевская посчитала, что тоже может претендовать на кругленькую сумму, и попросила выделить ей супружескую долю в "Ералаше".

"Создание "Ералаша" и его становление — всё это проходило, когда Борис Юрьевич и Галина Яковлевна были супругами. Она выходила замуж за никому неизвестного мальчика, а расставалась со звездой российского кинематографа", — утверждает близкий к семье источник.

По его словам, экс-супруга кинорежиссёра Галина Яковлевна считает "Ералаш" совместно нажитым имуществом, которое бывшие супруги не делили при разводе. Проблема в том, что истица не указала цену доли в заявлении, а именно от неё зависит госпошлина. При этом доля уставного капитала "Ералаша" — 20 010 рублей.

"Учитывая, что истцом цена не указана, в соответствии с положениями части 2 статьи 91 ГПК РФ, указанная номинальная стоимость явно не соответствует действительной стоимости спорного имущества", — заявили в суде.

Суд решил, что до того, как истец предоставит реальные сведения о рыночной стоимости долей уставного капитала общества, стоимость спорных долей имущества определить в размере 10 000 000 рублей (общий размер — 60 миллионов рублей). Таким образом экс-супруга создателя "Ералаша" должна оплатить государственную пошлину в 58 200 рублей.

"Представленное исковое заявление не соответствует требованиям статей 131, 132 ГПК РФ, а именно: не представлен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в размере не менее 58 200 рублей", — отмечают в суде.

Суд дал время первой жене Грачевского до 4 августа исправить ошибки, чтобы делу был дан ход.