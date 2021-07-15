Умерла пострадавшая в резне в автобусе под Ростовом
Прокуратура взяла дело на контроль. По данным СМИ, правоохранителям удалось поймать мужчину, похожего на подозреваемого, однако это оказался не он.
Скриншот видео © СУ СК РФ по Ростовской области
Женщина, пострадавшая в результате резни в автобусе в Ростовской области, умерла в реанимации. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash. За жизнь ещё одной пассажирки сейчас борются врачи.
Разыскиваемый подозреваемый, перерезавший пассажирок автобуса под Ростовом. Фото © Телеграм-канал Don Mash
Прокуратура взяла дело на контроль. По данным канала, полиции удалось задержать мужчину, похожего на подозреваемого в нападении, однако позже выяснилось, что это не он. Поиски злоумышленника продолжаются, объявлен план "Перехват". Сотрудники правоохранительных органов останавливают машины и проверяют горожан. Местные власти просили людей не выходить на улицы города, а если приходится делать это — быть крайне осторожными.
Как уже писал Лайф, нападение пассажир совершил внезапно. Разыскивается мужчина в тёмно-коричневых бриджах, сланцах и светлом поло. Мотив совершения преступления пока не понятен. Лайф узнал имена женщин, которые стали жертвами резни.
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