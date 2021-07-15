Умерла пострадавшая в резне в автобусе под Ростовом

Женщина, пострадавшая в результате резни в автобусе в Ростовской области, умерла в реанимации. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash. За жизнь ещё одной пассажирки сейчас борются врачи.

Разыскиваемый подозреваемый, перерезавший пассажирок автобуса под Ростовом. Фото © Телеграм-канал Don Mash

Прокуратура взяла дело на контроль. По данным канала, полиции удалось задержать мужчину, похожего на подозреваемого в нападении, однако позже выяснилось, что это не он. Поиски злоумышленника продолжаются, объявлен план "Перехват". Сотрудники правоохранительных органов останавливают машины и проверяют горожан. Местные власти просили людей не выходить на улицы города, а если приходится делать это — быть крайне осторожными.