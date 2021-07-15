"Прекрасная пара": Брухунова произвела фурор фотографией с Петросяном
На снимке муза юмориста довольно улыбается. Поклонники засыпали нежностями и комплиментами молодую супругу артиста.
Фото © ТАСС / Сергей Виноградов, Instagram / bruhunova
Татьяна Брухунова опубликовала трогательную фотографию со своим мужем, Евгением Петросяном, в "Инстаграме". На публикацию обратило внимание издание "Дни.ру".
Супруга юмориста в посте под снимком призналась, что хотела бы, чтобы именно так было всегда. Поклонники Брухуновой пришли в такой восторг, что засыпали её комментариями, полными нежности и милых комплиментов.
"Красиво как. Пусть так будет всегда", "Ты можешь подержать мою руку, но моё сердце в твоих руках навечно", "Татьян, это лучшее фото", "Идиллия и родство душ", "Очень красиво!) прекрасная пара", "Пусть так и будет! Красивые, любящие, счастливые!" — пожелали подписчики.
Ранее Татьяна Брухунова рассказала, что отпуск на Мальдивах — необходимость из-за проблем со здоровьем. В её распорядок дня на райских островах входили лишь плавание, массажи и "визуальное расслабление". Молодая супруга Петросяна отметила, что это помогает ей чувствовать себя лучше.
Напомним, в 2018 году стало известно о разводе Петросяна и Елены Степаненко. После этого Евгений Ваганович не стал скрывать роман с администратором своего театра Татьяной Брухуновой, но и официально не подтверждал его. 30 декабря 2018 года девушка подтвердила их отношения в шоу "Эксклюзив" и сообщила, что они вместе уже 12 лет. Год спустя в СМИ появилась информация о свадьбе юмориста и его помощницы, но, опять-таки, неофициальная. А в марте 2020-го близкие к паре источники рассказали, что супруги стали родителями. Подробнее о биографии Евгения Петросяна читайте на сайте uznayvse.ru.
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