Татьяна Брухунова опубликовала трогательную фотографию со своим мужем, Евгением Петросяном, в "Инстаграме". На публикацию обратило внимание издание "Дни.ру".

Супруга юмориста в посте под снимком призналась, что хотела бы, чтобы именно так было всегда. Поклонники Брухуновой пришли в такой восторг, что засыпали её комментариями, полными нежности и милых комплиментов.

"Красиво как. Пусть так будет всегда", "Ты можешь подержать мою руку, но моё сердце в твоих руках навечно", "Татьян, это лучшее фото", "Идиллия и родство душ", "Очень красиво!) прекрасная пара", "Пусть так и будет! Красивые, любящие, счастливые!" — пожелали подписчики.

Ранее Татьяна Брухунова рассказала, что отпуск на Мальдивах — необходимость из-за проблем со здоровьем. В её распорядок дня на райских островах входили лишь плавание, массажи и "визуальное расслабление". Молодая супруга Петросяна отметила, что это помогает ей чувствовать себя лучше.