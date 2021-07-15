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В Союзе туриндустрии оценили открытие Франции и Чехии

Эксперт также отметил, что меры по борьбе с коронавирусом позволяют расширить возможные туристические маршруты и помогают туроператорам избежать банкротства.

15 июля, 19:27

Фото © Shutterstock

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал возобновление авиасообщения с Чехией и Францией, отметив, что эти направления в настоящее время имеют "косвенное отношение к туризму". Таким мнением он поделился в беседе с радио "Комсомольская правда".

"В будущем [направление туризма], скажем так, или транзит в настоящем. Прага и Париж — удобно вылетать в третьи страны. Мы сейчас для них в красной зоне. В туристических целях ни с тестами, ни вакцинированным — запрещено", — прокомментировал Барзыкин.

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Специалист отметил, что меры по борьбе с коронавирусом позволяют расширить возможные туристические маршруты и помогают туроператорам избежать банкротства.

Ранее сообщалось, что Россия с 24 июля возобновляет авиасообщение с Чехией и Францией. Кроме того, принято решение увеличить количество регулярных рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Грецию и ряд других стран.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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