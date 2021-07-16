Глава ВОЗ допустил возможность утечки коронавируса из лабораторий

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что исключать теорию искусственного происхождения коронавируса преждевременно. Таким образом, он вновь поставил под сомнение доклад ВОЗ, в котором специалисты пришли к выводу, что утечка SARS-CoV-2 из лаборатории Китая "крайне маловероятна".

"Я сам был лаборантом, я иммунолог, который работал в лаборатории. В них случаются инциденты", — приводит его слова Associated Press.