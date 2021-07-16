Глава ВОЗ допустил возможность утечки коронавируса из лабораторий
Гебреисус отметил, что сотрудники организации столкнулись с трудностями при получении доступа к данным о распространении вируса. Он призвал китайские власти к "прозрачности".
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что исключать теорию искусственного происхождения коронавируса преждевременно. Таким образом, он вновь поставил под сомнение доклад ВОЗ, в котором специалисты пришли к выводу, что утечка SARS-CoV-2 из лаборатории Китая "крайне маловероятна".
"Я сам был лаборантом, я иммунолог, который работал в лаборатории. В них случаются инциденты", — приводит его слова Associated Press.
Глава ВОЗ призвал китайские власти к "прозрачности" и сотрудничеству в вопросе получения данных, запрашиваемых организацией. Гебреисус отметил, что международная группа экспертов, которая ранее посетила Китай для расследования источников CoViD-19, столкнулась с трудностями при получении доступа к первичным данным о распространении вируса.
Ранее Лайф писал, что последние месяцы вновь стала активно обсуждаться версия искусственного происхождения коронавируса. США и ещё 13 стран обеспокоились соответствующими выводами ВОЗ. Они указали на то, что независимое экспертное исследование было задержано, из-за чего учёные не имели доступа к исходным образцам. До этого СМИ раскрыли первые выводы экспертов ВОЗ об источнике коронавируса. Они не исключают того, что новый вид коронавируса мог распространиться из-за торговли животными в Китае. Кроме того, исследователи ВОЗ обнаружили признаки того, что вспышка болезни в декабре 2019 года была намного обширнее, чем предполагалось раньше. Китай, в свою очередь, обвинил США в "деструктивном влиянии" на организацию из-за критики выводов о происхождении ковида.
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